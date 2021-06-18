Тренер Северной Македонии: «Мы показали, почему играем на Евро»

Игор Ангеловски – о поражении от Украины

  • 18.06.2021 11:40
  • 531 просмотр
  • 1 комментарий
Тренер Северной Македонии: «Мы показали, почему играем на Евро»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Ангеловски

Главный тренер сборной Северной Македонии Игор Ангеловски прокомментировал поражение от национальной команды Украины (1:2) на Евро-2020.

«Мы провели два разных тайма. Во второй половине мы показали, почему играем на чемпионате Европы. Сборная Северной Македонии достаточно мастеровитая и заслуживает быть здесь, но мы разочарованы, что нам не удалось достичь желаемого результата», - сказал Ангеловски.

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Источник — УЕФА

(1 голос)

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Комментарии
    umnuy2
    online
      umnuy2, 18.06.2021 11:41
    +2
    да реально молодцы,отлично играли против австрии и наших-а их все списывали в днище
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 18.06.2021 11:41
    +2
    да реально молодцы,отлично играли против австрии и наших-а их все списывали в днище
    Ссылка
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