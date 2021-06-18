Тренер Северной Македонии: «Мы показали, почему играем на Евро»

Главный тренер сборной Северной Македонии Игор Ангеловски прокомментировал поражение от национальной команды Украины (1:2) на Евро-2020.

«Мы провели два разных тайма. Во второй половине мы показали, почему играем на чемпионате Европы. Сборная Северной Македонии достаточно мастеровитая и заслуживает быть здесь, но мы разочарованы, что нам не удалось достичь желаемого результата», - сказал Ангеловски.

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