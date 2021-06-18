Где смотреть онлайн матч Евро-2020 Англия - Шотландия

В пятницу, 18 июня, состоится матч группового раунда чемпионата Европы по футболу, в котором сыграют сборные Англии и Шотландии.

Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Англия - Шотландия. Прогноз и анонс на матч Евро-2020

В прямом эфире поединок Англия - Шотландия покажет телеканал «Футбол 1», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Англия - Шотландия.