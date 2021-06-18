В пятницу, 18 июня, состоится поединок второго тура группового этапа Евролиги по пляжному футболу среди мужчин в группе А. Сборная Украины сыграет с командой Азербайджана. Матч пройдет в Назаре (Португалия) и начнется в 13:15 по киевскому времени.
Днем ранее украинцы в первом туре встречались со сборной Германии и выиграли в овертайме (3:2 OT). Дважды в составе украинцев отличился Пашко и один раз – Зборовский. Команда Азербайджана в стартовой игре уступила хозяевам турнира – португальцам (2:7).
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Украина – Азербайджан. Евролига. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Все матчи мужской и женской сборных Украины по пляжному футболу в Португалии покажут телеканалы «Спорт 1» и «Спорт 2».
Евролига 2021
В Евролиге участвуют 12 команд, которые на первом этапе распределены на 3 группы. После группового турнира будет составлена общая таблица, и в Суперфинал выйдут 8 лучших команд.
Источник — Sport.ua
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