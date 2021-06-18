18 июня в матче второго тура Евро-2020 сойдутся сборные Швеции и Словакии.
Поединок пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок покажет телеканал «Футбол 1», а также видеосервис OLL.TV.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Швеция – Словакия. Евро-2020. Группа E. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Источник — Sport.ua
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