Сергей МИЗИН: «Перерыв в матче с балканцами не пошел на пользу Украине»

Экс-полузащитник национальной сборной Украины Сергей Mизин поделился своими впечатлениями о победном поединке подопечных Андрея Шевченко с северомакедонцами в финальной части чемпионата Европы (2:1).

«Перерыв в матче с балканцами не пошел на пользу нашим ребятам. То ли они поверили после безупречно проведенного первого тайма, что победа у них уже в кармане, то ли не заметили изменений в настроении соперника, но они оказались не готовы к агрессивным действиям оппонента.

К тому же, северомакедонцам прибавил уверенности, вдохновения быстрый гол в начале второго тайма. И пришлось приложить максимум усилий, чтобы довести дело до победы в матче, где, создалось впечатление, обойдется без нервотрепки.

Что еще не понравилось? Снова наши защитники не порадовали надежностью. И если бы не поймавший кураж вратарь Георгий Бущан, то еще неизвестно, как бы все закончилось», - сказал Мизин.