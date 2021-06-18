Сергей МИЗИН: «Перерыв в матче с балканцами не пошел на пользу Украине»

Специалист – о нелегкой победе команды Андрея Шевченко над Северной Македонией

  • 18.06.2021 04:20
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Сергей МИЗИН: «Перерыв в матче с балканцами не пошел на пользу Украине»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-полузащитник национальной сборной Украины Сергей Mизин поделился своими впечатлениями о победном поединке подопечных Андрея Шевченко с северомакедонцами в финальной части чемпионата Европы (2:1).

«Перерыв в матче с балканцами не пошел на пользу нашим ребятам. То ли они поверили после безупречно проведенного первого тайма, что победа у них уже в кармане, то ли не заметили изменений в настроении соперника, но они оказались не готовы к агрессивным действиям оппонента.

К тому же, северомакедонцам прибавил уверенности, вдохновения быстрый гол в начале второго тайма. И пришлось приложить максимум усилий, чтобы довести дело до победы в матче, где, создалось впечатление, обойдется без нервотрепки.

Что еще не понравилось? Снова наши защитники не порадовали надежностью. И если бы не поймавший кураж вратарь Георгий Бущан, то еще неизвестно, как бы все закончилось», - сказал Мизин.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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