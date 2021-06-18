Йожеф САБО: «После 2:0 сборной Украины надо было перестроиться»

Специалист – о нелегкой победе команды Андрея Шевченко над Северной Македонией

  • 18.06.2021 03:39
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Йожеф САБО: «После 2:0 сборной Украины надо было перестроиться»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший наставник национальной сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал победу команды Андрея Шевченко над Северной Македонией (2:1) в матче группового раунда Евро-2020.

«Игра была тяжелая. Ожидал, что будет такой. У Северной Македонии хорошие игроки, играют в Европе. Они готовились к Украине. После 2:0 наши ребята играли на удержание счета. Почему? Некоторые в итоге устали и еле ноги передвигали. Надо было перестроиться и на контратаках играть. Но это мое мнение.

Потом был пенальти и счет стал 2:1. Была нервозность и последние минуты тяжело прошли. Малиновский потом не забил пенальти. Могло быть 3:1, а так рисковали вообще 2:2 сыграть. Но все равно поздравляю сборную. Теперь с тремя очками ждем матч с Австрией.

Ярмоленко сейчас действительно лидер. Соскучился по футболу, болел. Он лучший, но видно, что устал. Успеет ли восстановиться теперь на Австрию. Лучше, когда он свежий. После 15-20 минут с Австрией мы увидим, в каком он состоянии», - сказал Сабо.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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