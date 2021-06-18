ЯРЕМЧУК: «Очень много нервов потрачено во время игры с Северной Македонией»

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал победу над Северной Македонией (2:1) на Евро-2020.

«Только позитивные эмоции, но очень много нервов потрачено во время матча, в концовке матча. Сейчас можно чуть порадоваться, а с завтрашнего дня нужно готовиться к следующему матчу.

К поединку с Австрией нужно намного серьезней подготовиться в плане психологии, потому что, думаю, Австрия – соперник посильнее Северной Македонии. Нужно будет выложиться на 100 процентов», – сказал Яремчук.

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