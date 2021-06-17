ВИДЕО [18+]. Как фанаты Украины исполнили хит о лидере страны-оккупанта

Во время матча Евро-2020 между сборными Украины и Северной Македонии (2:1) украинские болельщики вспомнили о лидере страны-оккупанта. Украинцы, приехавшие в Бухарест поддержать свою команду, исполнили хит про Владимира Путина.
Фанаты, которые присутствовали на трибунах во время игры, выкрикивали лозунги поддержки и пели песни – все, чтобы взбодрить команду и вдохновить ее на победу. Песня о лидере страны-оккупанте распространилась по стадиону в Бухаресте.
В России не замедлили с ответом – хотят, чтобы УЕФА наказал украинских фанатов.
ВИДЕО [18+]. На матче Украина – Северная Македония спели хит о президенте РФ
Источник — 24 канал
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але нагадати світу що Х-ло є Х-лом завжди доречно. Бо деякі "забувають"
обидно что на этом фокусируется будущее развитие нашего общества
Большая половина страны не может документы без помощи заполнить за глупость говорить это проще всего
обидно что на этом фокусируется будущее развитие нашего общества
Большая половина страны не может документы без помощи заполнить за глупость говорить это проще всего
але нагадати світу що Х-ло є Х-лом завжди доречно. Бо деякі "забувають"
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