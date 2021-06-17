ВИДЕО [18+]. Как фанаты Украины исполнили хит о лидере страны-оккупанта

Во время матча Евро-2020 между сборными Украины и Северной Македонии (2:1) украинские болельщики вспомнили о лидере страны-оккупанта. Украинцы, приехавшие в Бухарест поддержать свою команду, исполнили хит про Владимира Путина.

Фанаты, которые присутствовали на трибунах во время игры, выкрикивали лозунги поддержки и пели песни – все, чтобы взбодрить команду и вдохновить ее на победу. Песня о лидере страны-оккупанте распространилась по стадиону в Бухаресте.

В России не замедлили с ответом – хотят, чтобы УЕФА наказал украинских фанатов.

ВИДЕО [18+]. На матче Украина – Северная Македония спели хит о президенте РФ

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