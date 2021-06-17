ВИДЕО [18+]. Как фанаты Украины исполнили хит о лидере страны-оккупанта

Украинцы, приехавшие в Бухарест поддержать команду, спели про Путина

  • 17.06.2021 23:30
  • 5228 просмотров
  • 12 комментариев
ВИДЕО [18+]. Как фанаты Украины исполнили хит о лидере страны-оккупанта
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во время матча Евро-2020 между сборными Украины и Северной Македонии (2:1) украинские болельщики вспомнили о лидере страны-оккупанта. Украинцы, приехавшие в Бухарест поддержать свою команду, исполнили хит про Владимира Путина.

Фанаты, которые присутствовали на трибунах во время игры, выкрикивали лозунги поддержки и пели песни – все, чтобы взбодрить команду и вдохновить ее на победу. Песня о лидере страны-оккупанте распространилась по стадиону в Бухаресте.

В России не замедлили с ответом – хотят, чтобы УЕФА наказал украинских фанатов.

ВИДЕО [18+]. На матче Украина – Северная Македония спели хит о президенте РФ

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Источник — 24 канал

(21 голос)

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Комментарии
    Fangold
    online
      Fangold, 18.06.2021 00:17
    0
    Шось не бачу цієї новини на російських спортивних сайтах, а шо такое? Сказала ніззя?
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 18.06.2021 00:07
    +4
    bassofon, 18.06.2021 00:02
    Как уже заела эта песня, неужели нельзя придумать что то без мата?
    попробуй.
    Ссылка
    n.tkach
    online
      n.tkach, 18.06.2021 00:07
    +1
    Песня хорошая, правильная а спели , как плохо поющие
    Ссылка
    bassofon
    online
      bassofon, 18.06.2021 00:02
    -9
    Как уже заела эта песня, неужели нельзя придумать что то без мата?
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 17.06.2021 23:55
    +6
    путен куйло лалалала
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 17.06.2021 23:46
    +21
    Ну тут все видно невооруженным глазом: это поют переодетые македонцы, которые купили форму сборной Украины в ближайшем спортивном магазине
    Ссылка
    Istm
      Istm, 17.06.2021 23:45
    +14
    brighi10, 17.06.2021 23:40
    лучше бы Руту пели и не позорились
    і Руту співали.
    але нагадати світу що Х-ло є Х-лом завжди доречно. Бо деякі "забувають"
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 17.06.2021 23:45
    +14
    Супер мега хит всех времен и народов.
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 17.06.2021 23:42
    +9
    Ла-ла-ла-ла
    Ссылка
    brighi10
    online
      brighi10, 17.06.2021 23:40
    -26
    лучше бы Руту пели и не позорились
    Ссылка
    brighi10
    online
      brighi10, 17.06.2021 23:40
    -21
    Сергій Кулиняк, 17.06.2021 23:38
    Здесь нет ничего хорошего
    обидно что на этом фокусируется будущее развитие нашего общества
    Большая половина страны не может документы без помощи заполнить за глупость говорить это проще всего
    есть такое
    Ссылка
    Сергій Кулиняк
      Сергій Кулиняк, 17.06.2021 23:38
    -20
    Здесь нет ничего хорошего
    обидно что на этом фокусируется будущее развитие нашего общества
    Большая половина страны не может документы без помощи заполнить за глупость говорить это проще всего
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 17.06.2021 23:46
    +21
    Ну тут все видно невооруженным глазом: это поют переодетые македонцы, которые купили форму сборной Украины в ближайшем спортивном магазине
    Ссылка
    Istm
      Istm, 17.06.2021 23:45
    +14
    brighi10, 17.06.2021 23:40
    лучше бы Руту пели и не позорились
    і Руту співали.
    але нагадати світу що Х-ло є Х-лом завжди доречно. Бо деякі "забувають"
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 17.06.2021 23:45
    +14
    Супер мега хит всех времен и народов.
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 17.06.2021 23:42
    +9
    Ла-ла-ла-ла
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 17.06.2021 23:55
    +6
    путен куйло лалалала
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 18.06.2021 00:07
    +4
    bassofon, 18.06.2021 00:02
    Как уже заела эта песня, неужели нельзя придумать что то без мата?
    попробуй.
    Ссылка
    n.tkach
    online
      n.tkach, 18.06.2021 00:07
    +1
    Песня хорошая, правильная а спели , как плохо поющие
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 18.06.2021 00:17
    0
    Шось не бачу цієї новини на російських спортивних сайтах, а шо такое? Сказала ніззя?
    Ссылка
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