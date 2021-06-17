«Подонки. Чистое хулиганство». РФС разгоняет волну из-за оскорблений Путина

17 июня в Бухаресте сборная Украины выиграла матч 2-го тура Евро-2020 у команды Северной Македонии (2:1).
Уже с первых минут матча украинские фанаты начали скандировать с трибун оскорбительные кричалки про президента РФ Владимира Путина, пишет российская пресса.
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на оскорбление Путина украинскими фанатами:
«Призываю УЕФА очень серьезно разобраться в этом инциденте. Главное, чтобы делегат матча отметил это в рапорте. Вот и вся разница между нашими болельщиками, которые поддерживают сборную Украины, практически болеют за нее и их фанатами. Ну просто подонки какие-то. Чистое хулиганство, которое попадает под дисциплинарное рассмотрение».
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отметила: «Они разве что-то поменяли в своей риторике? Это длится уже несколько лет. На эту глупость и невежество не нужно реагировать».
Украинские фанаты оскорбляли Путина? В Госдуме РФ требуют жесткой реакции
Источник — Sport24.ru
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Я, к сожалению, сильно в матч погрузился и не заметил.
А сейчас бы с удовольствием пересмотрел бы...
Я, к сожалению, сильно в матч погрузился и не заметил.
А сейчас бы с удовольствием пересмотрел бы...
Правда, есть опасность стать пуйлococкой.
Я, к сожалению, сильно в матч погрузился и не заметил.
А сейчас бы с удовольствием пересмотрел бы...
Все остальное - лишь констатация факта
Форму сб. Украины можно купить в любом спортивном магазине...
Настамнет...
Форму сб. Украины можно купить в любом спортивном магазине...
Настамнет...
Я, к сожалению, сильно в матч погрузился и не заметил.
А сейчас бы с удовольствием пересмотрел бы...
Все остальное - лишь констатация факта
Правда, есть опасность стать пуйлococкой.
Я, к сожалению, сильно в матч погрузился и не заметил.
А сейчас бы с удовольствием пересмотрел бы...
Я, к сожалению, сильно в матч погрузился и не заметил.
А сейчас бы с удовольствием пересмотрел бы...
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