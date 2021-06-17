«Подонки. Чистое хулиганство». РФС разгоняет волну из-за оскорблений Путина

Президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на оскорбительные кричалки

  • 17.06.2021 22:48
  • 5090 просмотров
  • 23 комментария
«Подонки. Чистое хулиганство». РФС разгоняет волну из-за оскорблений Путина
© Getty Images/Global Images Ukraine

17 июня в Бухаресте сборная Украины выиграла матч 2-го тура Евро-2020 у команды Северной Македонии (2:1).

Уже с первых минут матча украинские фанаты начали скандировать с трибун оскорбительные кричалки про президента РФ Владимира Путина, пишет российская пресса.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на оскорбление Путина украинскими фанатами:

«Призываю УЕФА очень серьезно разобраться в этом инциденте. Главное, чтобы делегат матча отметил это в рапорте. Вот и вся разница между нашими болельщиками, которые поддерживают сборную Украины, практически болеют за нее и их фанатами. Ну просто подонки какие-то. Чистое хулиганство, которое попадает под дисциплинарное рассмотрение».

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отметила: «Они разве что-то поменяли в своей риторике? Это длится уже несколько лет. На эту глупость и невежество не нужно реагировать».

Украинские фанаты оскорбляли Путина? В Госдуме РФ требуют жесткой реакции

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Источник — Sport24.ru

(25 голосов)

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Комментарии
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 17.06.2021 23:30
    0
    Путин уйло это уже как должное
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 17.06.2021 23:23
    +3
    Поручик Ржевский, 17.06.2021 23:00
    На какой минуте песенка звучала, есть кто-то, кто приметил?
    Я, к сожалению, сильно в матч погрузился и не заметил.
    А сейчас бы с удовольствием пересмотрел бы...
    Начало смотри. 5я минута кажется монолитно звучала по всему стадиону.
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 17.06.2021 23:23
    +3
    Поручик Ржевский, 17.06.2021 23:00
    На какой минуте песенка звучала, есть кто-то, кто приметил?
    Я, к сожалению, сильно в матч погрузился и не заметил.
    А сейчас бы с удовольствием пересмотрел бы...
    Начало смотри. 5я минута кажется монолитно звучала по всему стадиону.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 17.06.2021 23:19
    +5
    Кацапы допрыгаются что Павелко эту кричалку застолбит как и Героям Слава
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 17.06.2021 23:16
    +4
    А ще я би дуже хотів бути присутнім, при тому, як чинуша з аквафрешляндії пояснює арбітрам з Аргентини що означає слово Х--ло!!!! То напевно можна би було обпісятися зі сміху....
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 17.06.2021 23:14
    +2
    Тут скандал раздуют похлеще чем с футболками сборной Украины, вспомните мои слова. В данном случае, украинские фанаты на святое позарились
    Ссылка
    Виктор Колодка
    online
      Виктор Колодка, 17.06.2021 23:13
    +4
    Роднина так смело возбухает, потому что её пуйлом точно что не назовут.
    Правда, есть опасность стать пуйлococкой.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 17.06.2021 23:11
    +1
    Поручик Ржевский, 17.06.2021 23:00
    На какой минуте песенка звучала, есть кто-то, кто приметил?
    Я, к сожалению, сильно в матч погрузился и не заметил.
    А сейчас бы с удовольствием пересмотрел бы...
    Есть на Ютуб. Но больше всего там комментарии доставляют.
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 17.06.2021 23:10
    +5
    Предлагаю заметить в песне часть «лалала»
    Все остальное - лишь констатация факта
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 17.06.2021 23:08
    +9
    Кричалки русо фашистам заважають,а нам заважають ваші війська на Донбасі і в криму,світу заважають ваші теракти й вбивства по всій палнеті,просто бандитська країна Пуйлостан
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 17.06.2021 23:07
    +7
    Главный жополиз колосков проснулся. Он себе на медальку уже нализал
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 17.06.2021 23:07
    +6
    Так спорт поза політикою - самі ж це торочать. Так чому УЄФА має реагувати на те, що вигукують вболівальники окремо взятої команди про якогось індивіда!!!???
    Ссылка
    Sukiyaki
    online
      Sukiyaki, 17.06.2021 23:06
    +9
    А вы докажите..
    Форму сб. Украины можно купить в любом спортивном магазине...
    Настамнет...
    Ссылка
    IronValdemar
      IronValdemar, 17.06.2021 23:06
    +10
    П...ітараси. Крим поверніть і життя тисяч вбитих на розвязаній вами війні.
    Ссылка
    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 17.06.2021 23:04
    +14
    Путин - х у й л о. Это не обидно, на правду - нельзя обижаться
    Ссылка
    Archie FireLion
      Archie FireLion, 17.06.2021 23:02
    +11
    Хутин Пуйло как звучало так и будет звучать на трибунах и не только, а этому старому *дуну пора "готовится к земле" (c).
    Ссылка
    0933333333
    online
      0933333333, 17.06.2021 23:02
    +4
    Пу стал негиром
    Ссылка
    Fragma1
    online
      Fragma1, 17.06.2021 23:02
    -1
    Честно, по мне много чести удаляем..., Лучше наших бы поддерживали , а не занимались пиаром соседа!!!
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 17.06.2021 23:01
    +14
    Пригоряє, ой як пригоряє. І це класно
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 17.06.2021 23:00
    +9
    смотрим на глубину падения чинуш уефа, которые на зп у газпрёма.
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 17.06.2021 22:53
    +17
    Скока етому совкодрочеру, 90 уже? Всю жизнь еще с ссср как у корыта встал так и валяет
    Ссылка
    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 17.06.2021 23:04
    +14
    Путин - х у й л о. Это не обидно, на правду - нельзя обижаться
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 17.06.2021 23:01
    +14
    Пригоряє, ой як пригоряє. І це класно
    Ссылка
    Archie FireLion
    online
      Archie FireLion, 17.06.2021 23:02
    +11
    Хутин Пуйло как звучало так и будет звучать на трибунах и не только, а этому старому *дуну пора "готовится к земле" (c).
    Ссылка
    IronValdemar
    online
      IronValdemar, 17.06.2021 23:06
    +10
    П...ітараси. Крим поверніть і життя тисяч вбитих на розвязаній вами війні.
    Ссылка
    Mishak
    online
      Mishak, 17.06.2021 22:57
    +10
    А доказательства, что оскорбляли Путина, есть?
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 17.06.2021 23:08
    +9
    Кричалки русо фашистам заважають,а нам заважають ваші війська на Донбасі і в криму,світу заважають ваші теракти й вбивства по всій палнеті,просто бандитська країна Пуйлостан
    Ссылка
    Sukiyaki
    online
      Sukiyaki, 17.06.2021 23:06
    +9
    А вы докажите..
    Форму сб. Украины можно купить в любом спортивном магазине...
    Настамнет...
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 17.06.2021 23:00
    +9
    смотрим на глубину падения чинуш уефа, которые на зп у газпрёма.
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 17.06.2021 23:07
    +7
    Главный жополиз колосков проснулся. Он себе на медальку уже нализал
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 17.06.2021 23:07
    +6
    Так спорт поза політикою - самі ж це торочать. Так чому УЄФА має реагувати на те, що вигукують вболівальники окремо взятої команди про якогось індивіда!!!???
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 17.06.2021 23:00
    +6
    На какой минуте песенка звучала, есть кто-то, кто приметил?
    Я, к сожалению, сильно в матч погрузился и не заметил.
    А сейчас бы с удовольствием пересмотрел бы...
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 17.06.2021 23:19
    +5
    Кацапы допрыгаются что Павелко эту кричалку застолбит как и Героям Слава
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 17.06.2021 23:10
    +5
    Предлагаю заметить в песне часть «лалала»
    Все остальное - лишь констатация факта
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 17.06.2021 23:16
    +4
    А ще я би дуже хотів бути присутнім, при тому, як чинуша з аквафрешляндії пояснює арбітрам з Аргентини що означає слово Х--ло!!!! То напевно можна би було обпісятися зі сміху....
    Ссылка
    Виктор Колодка
    online
      Виктор Колодка, 17.06.2021 23:13
    +4
    Роднина так смело возбухает, потому что её пуйлом точно что не назовут.
    Правда, есть опасность стать пуйлococкой.
    Ссылка
    0933333333
    online
      0933333333, 17.06.2021 23:02
    +4
    Пу стал негиром
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 17.06.2021 23:23
    +3
    Поручик Ржевский, 17.06.2021 23:00
    На какой минуте песенка звучала, есть кто-то, кто приметил?
    Я, к сожалению, сильно в матч погрузился и не заметил.
    А сейчас бы с удовольствием пересмотрел бы...
    Начало смотри. 5я минута кажется монолитно звучала по всему стадиону.
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 17.06.2021 23:23
    +3
    Поручик Ржевский, 17.06.2021 23:00
    На какой минуте песенка звучала, есть кто-то, кто приметил?
    Я, к сожалению, сильно в матч погрузился и не заметил.
    А сейчас бы с удовольствием пересмотрел бы...
    Начало смотри. 5я минута кажется монолитно звучала по всему стадиону.
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 17.06.2021 23:14
    +2
    Тут скандал раздуют похлеще чем с футболками сборной Украины, вспомните мои слова. В данном случае, украинские фанаты на святое позарились
    Ссылка
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