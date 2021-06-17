Украинские фанаты оскорбляли Путина? В Госдуме РФ требуют жесткой реакции

По мнению Дмитрия Свищева, фаны Украины якобы занимаются полной ахинеей

  • 17.06.2021 20:43
  • 15725 просмотров
  • 58 комментариев
Украинские фанаты оскорбляли Путина? В Госдуме РФ требуют жесткой реакции
© Getty Images/Global Images Ukraine

17 июня в Бухаресте сборная Украины выиграла матч 2-го тура Евро-2020 у команды Северной Македонии (2:1).

Уже с первых минут матча украинские фанаты начали скандировать с трибун оскорбительные кричалки про президента РФ Владимира Путина, пишет российская пресса.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев призвал УЕФА жестко отреагировать на оскорбление Путина украинскими фанатами:

«Руководство УЕФА должно на это реагировать. Это наш президент. Опять их кто-то заводит, никак они не могут успокоиться. Заводят их националистические организации, которые ничего общего с футболом не имеют. Вместо того, чтобы сосредоточиться на игре, они занимаются полной ахинеей.

Это, однозначно, хорошо спланированная провокация против России. На нее необходимо жестко отреагировать. УЕФА обязан запретить вход украинским болельщикам на следующие матчи Евро, оштрафовать ФФУ, провести расследование и наказать организаторов акции по полной строгости».

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Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

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Источник — Sport24.ru

(38 голосов)

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Комментарии
    nikokiev
      nikokiev, 17.06.2021 21:59
    0
    Какие же внимательные, и за нашу форму переживают, и за нашего болельщика переживают...
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 17.06.2021 21:58
    0
    ФФУ только богатеет на российской рекламе футболок. Как бы россияне не потребовали проценты за рекламу.
    Ссылка
    SerjMakovey
    online
      SerjMakovey, 17.06.2021 21:55
    +1
    Саша Зардунов, 17.06.2021 21:46
    Блин, уже "Путин Х...." тоже националистический лозунг. А ещё его называли большим земляным червяком.
    И окурком...
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 17.06.2021 21:55
    0
    Хто посмів образити Пуйло
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 17.06.2021 21:51
    +1
    А вообще россияне глупый народ. То украинские футболки рекламируют бесплатно. То кличку Путина рекламируют на весь мир.
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 17.06.2021 21:46
    +4
    "Хорошо спланированная провокация... Оштрафовать ФФУ..."
    Чудак вообще в реальности находится? Но я посмеялся, спасибо!
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 17.06.2021 21:46
    +4
    Блин, уже "Путин Х...." тоже националистический лозунг. А ещё его называли большим земляным червяком.
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 17.06.2021 21:46
    +3
    Из там не нет. Символику сборной Украины можно купить в любом магазине.
    Ссылка
    Fragma1
    online
      Fragma1, 17.06.2021 21:45
    0
    Ребят поддерживайте наших, все и так знают о пуйле, нах он упал? Наших поддерживаем!!!
    Ссылка
    Олег Стець
    online
      Олег Стець, 17.06.2021 21:44
    +1
    Пока не здохнет последняя св...но-пс...на, они всегда будут нам гадить ...
    Ссылка
    -PhoeniX-
    online
      -PhoeniX-, 17.06.2021 21:43
    +1
    А еще, в духе депутатов оккупантов, можно призвать ФИФА и УЕФА лишить Х.йло президентской должности, а этого Мудищева - исключить из депутатов
    Ссылка
    HaloGen
    online
      HaloGen, 17.06.2021 21:41
    +2
    Я точно слышал что фанаты кричали Путин Хубло, а Хубло - один из спонсоров УЕФА ))))
    А что Путин уже не носит Хубло? Какое не уважение к УЕФА .... :D
    Ссылка
    -PhoeniX-
    online
      -PhoeniX-, 17.06.2021 21:41
    +3
    Нужно, чтоб УАФ придала этой кричалке официальный статус. А там, и на футболках или шортах нанести надпись можно
    Ссылка
    Михайло Голинський
    online
      Михайло Голинський, 17.06.2021 21:25
    -3
    Жарти жартами, але всі добре знають як прогинається FIFA перед москалями. Щоб дійсно якоїсь фігні знову не вийшло...
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 17.06.2021 21:22
    +3
    а в чём дело?
    Рytіn }{yйлo это ж не расизм.
    Ссылка
    Gateway_enemy
    online
      Gateway_enemy, 17.06.2021 21:20
    +2
    які ж друковаті ці лапте-мутанти. Україська Мова не є міжнародна, УЄФістам текст невідомий. А якщо вивести на англомовну версію, то *Who*(ху, це ХТО), а ЙЛО може звучати, як *Love*(ЛОв), що загалом прозвучить ЯКІлюблять - //*путін - Who love*//.
    І хай госДуРА доводить протилежне.
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 17.06.2021 21:19
    0
    Так ну если провести параллели с футболкой , когда рашка начала выть из-за принята с Крымом , а УЕФА запретила два слова на спине с внутренней стороны
    То в песне путин -Ху***о лал алалалалала
    Запретят как раз - ла ла ла
    Правда для этого Газпрому придётся ещё какой то бюджет Хабаровска занести
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 17.06.2021 21:18
    +1
    А я думал они не заметили, что
    Рutіn - }{yй.
    Ссылка
    Roma Roma
      Roma Roma, 17.06.2021 21:18
    0
    Потрібно на євробачення було їхати із цією піснею,💯% 1 місце булоб наше
    Ссылка
    sportik.ua
    online
      sportik.ua, 17.06.2021 21:17
    0
    Це ж не політична, а етична кричалка. Не може ж УЖФА чказати, що спорт поза етикою.
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 17.06.2021 20:58
    +30
    Теперь УЕФА будет выяснять, что такое х*йло и х*йло ли путин
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 17.06.2021 20:46
    +30
    Х...ло. По- другому не скажешь.
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 17.06.2021 20:46
    +24
    ПТН-ПНХ
    Ссылка
    mindpower
    online
      mindpower, 17.06.2021 20:50
    +23
    Т.е. они ла-ла-ла только сейчас услышали? Да у нас в чемпе на каждом матче её поют
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 17.06.2021 20:50
    +20
    А кто такой Путен? Это он так Вовку Х...ло назвал? Его оскорбляли всю жизнь. Моль, Окурок. Теперь вот Х...ло.
    Ссылка
    seregka1991
    online
      seregka1991, 17.06.2021 20:56
    +19
    Они как проснулись. С 14 года про хло кричат люди)
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 17.06.2021 20:52
    +17
    Хутин не пуйло? Ну извините.
    Ссылка
    suforza1921
    online
      suforza1921, 17.06.2021 20:58
    +15
    Путин х...ло!!!! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла!!!
    Ссылка
    Alex1976
    online
      Alex1976, 17.06.2021 21:01
    +13
    Так уже каждый ребёнок знает ,что Путин-ХЛО! Что не так? Ему этим гордиться надо-такая популярность!
    Ссылка
    Comrade Me
    online
      Comrade Me, 17.06.2021 20:57
    +13
    Почему он не перечислил какие именно речевки кричали фаны
    Ссылка
    Сергей Михайлов
    online
      Сергей Михайлов, 17.06.2021 20:50
    +13
    Ну и пусть себе штрафуют фефеу. Что нам от этого у нас ,то УАФ😂😂😂
    Ссылка
    alekos59
    online
      alekos59, 17.06.2021 20:46
    +13
    Дрыщев, может тебе и шнурки погладить?
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 17.06.2021 20:44
    +13
    Все по делу!
    Ссылка
    dnepryanin
    online
      dnepryanin, 17.06.2021 21:01
    +12
    лалалалала))))ахаха
    Ссылка
    Сергей Михайлов
    online
      Сергей Михайлов, 17.06.2021 20:59
    +12
    seregka1991, 17.06.2021 20:56
    Они как проснулись. С 14 года про хло кричат люди)
    Кричали, кричим и будем кричать пока эта мразь не ......хнет!!!
    Ссылка
    Henriklarsson11
    online
      Henriklarsson11, 17.06.2021 20:58
    +12
    сто процентов их кто то заводит. одно плешивое создание у которого в заднице империя взыграла
    Ссылка
    Виктор Колодка
    online
      Виктор Колодка, 17.06.2021 20:56
    +12
    Ну всё, теперь в следующем матче наших болел заставят кричать "Путин - нех**ло!"
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 17.06.2021 21:15
    +11
    И не оскорбляли , а констатировали факт !
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 17.06.2021 20:50
    +11
    На кладбИще Дмитрий Свищев
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    Виктор Колодка
    online
      Виктор Колодка, 17.06.2021 21:06
    +10
    - Вы кричали "Путин Х**ло!"?
    - Этонемы, а форму сборной Украины можно купить в любом фан-киоске.
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