Украинские фанаты оскорбляли Путина? В Госдуме РФ требуют жесткой реакции

17 июня в Бухаресте сборная Украины выиграла матч 2-го тура Евро-2020 у команды Северной Македонии (2:1).

Уже с первых минут матча украинские фанаты начали скандировать с трибун оскорбительные кричалки про президента РФ Владимира Путина, пишет российская пресса.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев призвал УЕФА жестко отреагировать на оскорбление Путина украинскими фанатами:

«Руководство УЕФА должно на это реагировать. Это наш президент. Опять их кто-то заводит, никак они не могут успокоиться. Заводят их националистические организации, которые ничего общего с футболом не имеют. Вместо того, чтобы сосредоточиться на игре, они занимаются полной ахинеей.

Это, однозначно, хорошо спланированная провокация против России. На нее необходимо жестко отреагировать. УЕФА обязан запретить вход украинским болельщикам на следующие матчи Евро, оштрафовать ФФУ, провести расследование и наказать организаторов акции по полной строгости».

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Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine