Украинские фанаты оскорбляли Путина? В Госдуме РФ требуют жесткой реакции

17 июня в Бухаресте сборная Украины выиграла матч 2-го тура Евро-2020 у команды Северной Македонии (2:1).
Уже с первых минут матча украинские фанаты начали скандировать с трибун оскорбительные кричалки про президента РФ Владимира Путина, пишет российская пресса.
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев призвал УЕФА жестко отреагировать на оскорбление Путина украинскими фанатами:
«Руководство УЕФА должно на это реагировать. Это наш президент. Опять их кто-то заводит, никак они не могут успокоиться. Заводят их националистические организации, которые ничего общего с футболом не имеют. Вместо того, чтобы сосредоточиться на игре, они занимаются полной ахинеей.
Это, однозначно, хорошо спланированная провокация против России. На нее необходимо жестко отреагировать. УЕФА обязан запретить вход украинским болельщикам на следующие матчи Евро, оштрафовать ФФУ, провести расследование и наказать организаторов акции по полной строгости».
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Источник — Sport24.ru
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Чудак вообще в реальности находится? Но я посмеялся, спасибо!
А что Путин уже не носит Хубло? Какое не уважение к УЕФА .... :D
Рytіn }{yйлo это ж не расизм.
І хай госДуРА доводить протилежне.
То в песне путин -Ху***о лал алалалалала
Запретят как раз - ла ла ла
Правда для этого Газпрому придётся ещё какой то бюджет Хабаровска занести
Рutіn - }{yй.
- Этонемы, а форму сборной Украины можно купить в любом фан-киоске.
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