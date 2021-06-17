Следом за Надалем. Осака снялась с Уимблдона

Звездная японская теннисистка Наоми Осака отказалась от участия в Уимблдоне, который пройдет с 28 июня по 11 июля.

«Наоми не будет играть на Уимблдоне в этом году. Она проведёт время с друзьями и семьёй. Она будет готова к Олимпиаде и очень хочет сыграть перед домашними трибунами», - гласит заявление команды Осаки.

Ранее от участия в Уимблдоне отказался Рафаэль Надаль. Сама Осака перед этим снялась с Ролан Гаррос в знак протеста против необходимости приходить на пресс-конференции.