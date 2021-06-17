Следом за Надалем. Осака снялась с Уимблдона

Но на Олимпиаде японка выступит

  • 17.06.2021 22:07
  • 1202 просмотра
  • 3 комментария
Следом за Надалем. Осака снялась с Уимблдона
© Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

Звездная японская теннисистка Наоми Осака отказалась от участия в Уимблдоне, который пройдет с 28 июня по 11 июля.

«Наоми не будет играть на Уимблдоне в этом году. Она проведёт время с друзьями и семьёй. Она будет готова к Олимпиаде и очень хочет сыграть перед домашними трибунами», - гласит заявление команды Осаки.

Ранее от участия в Уимблдоне отказался Рафаэль Надаль. Сама Осака перед этим снялась с Ролан Гаррос в знак протеста против необходимости приходить на пресс-конференции.

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Источник — Twitter

(5 голосов)

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Комментарии
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 17.06.2021 23:00
    0
    Stelios Komnin, 17.06.2021 22:49
    Чем она нравиться может? Очередной танк на корте с грудой мышц и прямолинейной игрой...Соболенко, Остапенко, Андрееску...
    Надаля забули.
    Ссылка
    Stelios Komnin
    online
      Stelios Komnin, 17.06.2021 22:49
    -3
    KeniSan, 17.06.2021 22:23
    Понесло ее. Типа думает что без нее турнир понесет невероятные убытки. Раньше нравилась, потом началось нытье про унижение черных и прочая ересь.
    Чем она нравиться может? Очередной танк на корте с грудой мышц и прямолинейной игрой...Соболенко, Остапенко, Андрееску...
    Ссылка
    KeniSan
    online
      KeniSan, 17.06.2021 22:23
    +3
    Понесло ее. Типа думает что без нее турнир понесет невероятные убытки. Раньше нравилась, потом началось нытье про унижение черных и прочая ересь.
    Ссылка
    KeniSan
    online
      KeniSan, 17.06.2021 22:23
    +3
    Понесло ее. Типа думает что без нее турнир понесет невероятные убытки. Раньше нравилась, потом началось нытье про унижение черных и прочая ересь.
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 17.06.2021 23:00
    0
    Stelios Komnin, 17.06.2021 22:49
    Чем она нравиться может? Очередной танк на корте с грудой мышц и прямолинейной игрой...Соболенко, Остапенко, Андрееску...
    Надаля забули.
    Ссылка
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