Надаль отказался от участия в Уимблдоне и на Олимпийских играх

Третья ракетка мира Рафаэль Надаль объявил о том, что пропустит предстоящий розыгрыш Уимблдона и Олимпийские игры в Токио.
«Я принял решение не выступать в этом году на Уимблдоне и на Олимпиаде в Токио. Всегда нелегко принимать такое решение, но, прислушавшись к своему организму и обсудив ситуацию с командой, я понял, что так будет правильно», - написал Надаль.
Отметим, что Уимблдонский турнир пройдет с 28 июня по 11 июля 2021 года, а Олимпийские игры в Токио запланированы с 23 июля по 8 августа.
Источник — Twitter
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