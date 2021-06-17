Надаль отказался от участия в Уимблдоне и на Олимпийских играх

Испанский теннисист сделал неожиданное заявление

  • 17.06.2021 15:19
  • 1045 просмотров
  • 1 комментарий
Надаль отказался от участия в Уимблдоне и на Олимпийских играх
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Третья ракетка мира Рафаэль Надаль объявил о том, что пропустит предстоящий розыгрыш Уимблдона и Олимпийские игры в Токио.

«Я принял решение не выступать в этом году на Уимблдоне и на Олимпиаде в Токио. Всегда нелегко принимать такое решение, но, прислушавшись к своему организму и обсудив ситуацию с командой, я понял, что так будет правильно», - написал Надаль.

Отметим, что Уимблдонский турнир пройдет с 28 июня по 11 июля 2021 года, а Олимпийские игры в Токио запланированы с 23 июля по 8 августа.

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Источник — Twitter

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Комментарии
    sv_2000
    online
      sv_2000, 17.06.2021 15:28
    0
    Олимпиада - это ожидаемо, а вот на счет Уима Рафа прямо шокировал
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 17.06.2021 15:28
    0
    Олимпиада - это ожидаемо, а вот на счет Уима Рафа прямо шокировал
    Ссылка
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