Надаль отказался от участия в Уимблдоне и на Олимпийских играх

Третья ракетка мира Рафаэль Надаль объявил о том, что пропустит предстоящий розыгрыш Уимблдона и Олимпийские игры в Токио.

«Я принял решение не выступать в этом году на Уимблдоне и на Олимпиаде в Токио. Всегда нелегко принимать такое решение, но, прислушавшись к своему организму и обсудив ситуацию с командой, я понял, что так будет правильно», - написал Надаль.

Отметим, что Уимблдонский турнир пройдет с 28 июня по 11 июля 2021 года, а Олимпийские игры в Токио запланированы с 23 июля по 8 августа.