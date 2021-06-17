Дания – Бельгия. Матч в поддержку Эриксена. Стартовые составы команд

17 июня в матче второго тура Евро-2020 сойдутся сборные Дании и Бельгии.
Поединок пройдет в Копенгагене и начнется в 19:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок покажет телеканал «Футбол 1», а также видеосервис OLL.TV.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Дания – Бельгия. Стартовые составы команд
Дания: Шмейхель, Васс, Кьер, Кристенсен, Мехле, Дилейни, Хёйбьерг, Вестергор, Дамсгор, Поульсен, Брейтуэйт.
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Денайер, Вертонген, Тилеманс, Т. Азар, Дендонкер, Менье, Карраско, Мертенс, Лукаку.
Команды и зрители поддерживают датского игрока Кристиана Эриксена, который находится в госпитале после падения в предыдущем матче.
Источник — Sport.ua
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