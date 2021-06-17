Дания – Бельгия. Матч в поддержку Эриксена. Стартовые составы команд

17 июня в матче второго тура Евро-2020 сойдутся сборные Дании и Бельгии.

Поединок пройдет в Копенгагене и начнется в 19:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал «Футбол 1», а также видеосервис OLL.TV.

Дания – Бельгия. Стартовые составы команд

Дания: Шмейхель, Васс, Кьер, Кристенсен, Мехле, Дилейни, Хёйбьерг, Вестергор, Дамсгор, Поульсен, Брейтуэйт.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Денайер, Вертонген, Тилеманс, Т. Азар, Дендонкер, Менье, Карраско, Мертенс, Лукаку.

Команды и зрители поддерживают датского игрока Кристиана Эриксена, который находится в госпитале после падения в предыдущем матче.