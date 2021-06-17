Виталий БУЯЛЬСКИЙ: С Северной Македонией будет сложнее, чем с Нидерландами

Полузащитник «Динамо» рассказал, чего ожидает от второго матча сборной Украины на Евро-2020

  • 17.06.2021 13:43
  • 1337 просмотров
  • 3 комментария
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: С Северной Македонией будет сложнее, чем с Нидерландами
© ФК Динамо. Виталий Буяльский

Хавбек «Динамо» - об ожиданиях от матча Украина - Северная Македония.

«Могу сказать, что с Македонией будет гораздо сложнее играть, чем с Нидерландами. Потому что на таких соперников как Нидерланды не нужно дополнительно настраиваться. А с Македонией понимаешь, что мастерство у наших игроков на две-три головы выше, чем у соперника. Мы должны быть командой, нужно, чтобы тренерский штаб правильно настроил наших ребят и проблем никаких не будет.

Хватит ли физики? Могу сказать за игроков «Динамо», что они готовы на 120 процентов. Хоть на второй день играть. Говорю это, потому что знаю, какая у нас была физическая подготовка с Мистером.

Если все будет хорошо в матче с Северной Македонией, то и с Австрией сыграем со свежей головой. Считаю, что мы выйдем из группы», - сказал Виталий Буяльский в интервью телеканал Киев.

Отметим, что Виталий Буяльский пропускает чемпионат Европы из-за травмы.

Поединок Украина - Северная Македония состоится в четверг, 17 июня, в Бухаресте. Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина - Северная Македония.

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Источник — ТК Киев

(3 голоса)

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Комментарии
    Vadum Hrynchuk
    online
      Vadum Hrynchuk, 17.06.2021 14:09
    0
    На две-три головы выше чем у Пандева с Трайкоски? Хорошо бы так и было.
    Ссылка
    rasta13
    online
      rasta13, 17.06.2021 14:02
    +1
    Легких матчей на евро не бывает, даже если ты фаворит, у всех есть шансы.
    Ссылка
    Sport
    online
      Sport, 17.06.2021 13:52
    -2
    Позволю себе не согласиться с паном Буяльским.
    Ссылка
    rasta13
    online
      rasta13, 17.06.2021 14:02
    +1
    Легких матчей на евро не бывает, даже если ты фаворит, у всех есть шансы.
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
    online
      Vadum Hrynchuk, 17.06.2021 14:09
    0
    На две-три головы выше чем у Пандева с Трайкоски? Хорошо бы так и было.
    Ссылка
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