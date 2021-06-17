Виталий БУЯЛЬСКИЙ: С Северной Македонией будет сложнее, чем с Нидерландами

Хавбек «Динамо» - об ожиданиях от матча Украина - Северная Македония.

«Могу сказать, что с Македонией будет гораздо сложнее играть, чем с Нидерландами. Потому что на таких соперников как Нидерланды не нужно дополнительно настраиваться. А с Македонией понимаешь, что мастерство у наших игроков на две-три головы выше, чем у соперника. Мы должны быть командой, нужно, чтобы тренерский штаб правильно настроил наших ребят и проблем никаких не будет.

Хватит ли физики? Могу сказать за игроков «Динамо», что они готовы на 120 процентов. Хоть на второй день играть. Говорю это, потому что знаю, какая у нас была физическая подготовка с Мистером.

Если все будет хорошо в матче с Северной Македонией, то и с Австрией сыграем со свежей головой. Считаю, что мы выйдем из группы», - сказал Виталий Буяльский в интервью телеканал Киев.

Отметим, что Виталий Буяльский пропускает чемпионат Европы из-за травмы.

Поединок Украина - Северная Македония состоится в четверг, 17 июня, в Бухаресте. Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина - Северная Македония.