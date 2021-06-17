Мануэль Локателли оформил 60-й дубль в истории Евро

Мануэль Локателли стал автором 60-го дубля в истории финальных турниров чемпионатов Европы, в том числе 3-го итальянского. По два мяча за матч забивали футболисты из 21-й страны. Чаще других немцы - 10 раз, французы - 7, датчане и португальцы - по 5.

К слову, 23-летний Локателли вошел в десятку самых молодых дуплетистов Евро. В более юном возрасте дважды поражали ворота соперников только 7 игроков.

Самые молодые дуплетисты финальных турниров чемпионатов Европы