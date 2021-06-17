Мануэль Локателли оформил 60-й дубль в истории Евро

23-летний итальянский хавбек вошел в десятку самых молодых дуплетистов финальных турниров ЧЕ

  • 17.06.2021 12:32
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Мануэль Локателли оформил 60-й дубль в истории Евро
© Getty Images/Global Images Ukraine

Мануэль Локателли стал автором 60-го дубля в истории финальных турниров чемпионатов Европы, в том числе 3-го итальянского. По два мяча за матч забивали футболисты из 21-й страны. Чаще других немцы - 10 раз, французы - 7, датчане и португальцы - по 5.

К слову, 23-летний Локателли вошел в десятку самых молодых дуплетистов Евро. В более юном возрасте дважды поражали ворота соперников только 7 игроков.

Самые молодые дуплетисты финальных турниров чемпионатов Европы

Возраст

Игрок

Сборная

Дата

Стадия

Соперник

Счет

18 лет 237 дней

Уэйн РУНИ

Англия

17.06.2004

ГТ

Швейцария

3:0

21 год 321 день

Марио БАЛОТЕЛЛИ

Италия

28.06.2012

1/2

Германия

2:1

21 год 358 дней

Алан ДЗАГОЕВ

Россия

08.06.2012

ГТ

Чехия

4:1

22 года 136 дней

Франсуа ЭТТ

Франция

06.07.1960

1/2

Югославия

4:5

22 года 243 дня

Милан БАРОШ

Чехия

27.06.2004

1/4

Дания

3:0

23 года 4 дня

Лукас ПОДОЛЬСКИ

Германия

08.06.2008

ГТ

Польша

2:0

23 года 36 дней

Ромелу ЛУКАКУ

Бельгия

18.06.2016

ГТ

Ирландия

3:0

23 года 159 дней

Мануэль ЛОКАТЕЛЛИ

Италия

16.06.2021

ГТ

Швейцария

3:0

23 года 238 дней

Альваро МОРАТА

Испания

17.06.2016

ГТ

Турция

3:0

23 года 335 дней

Дражен ЕРКОВИЧ

Югославия

06.07.1960

1/2

Франция

5:4
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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