Мануэль Локателли оформил 60-й дубль в истории Евро

Мануэль Локателли стал автором 60-го дубля в истории финальных турниров чемпионатов Европы, в том числе 3-го итальянского. По два мяча за матч забивали футболисты из 21-й страны. Чаще других немцы - 10 раз, французы - 7, датчане и португальцы - по 5.
К слову, 23-летний Локателли вошел в десятку самых молодых дуплетистов Евро. В более юном возрасте дважды поражали ворота соперников только 7 игроков.
Самые молодые дуплетисты финальных турниров чемпионатов Европы
|
Возраст
|
Игрок
|
Сборная
|
Дата
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
18 лет 237 дней
|
Уэйн РУНИ
|
Англия
|
17.06.2004
|
ГТ
|
Швейцария
|
3:0
|
21 год 321 день
|
Марио БАЛОТЕЛЛИ
|
Италия
|
28.06.2012
|
1/2
|
Германия
|
2:1
|
21 год 358 дней
|
Алан ДЗАГОЕВ
|
Россия
|
08.06.2012
|
ГТ
|
Чехия
|
4:1
|
22 года 136 дней
|
Франсуа ЭТТ
|
Франция
|
06.07.1960
|
1/2
|
Югославия
|
4:5
|
22 года 243 дня
|
Милан БАРОШ
|
Чехия
|
27.06.2004
|
1/4
|
Дания
|
3:0
|
23 года 4 дня
|
Лукас ПОДОЛЬСКИ
|
Германия
|
08.06.2008
|
ГТ
|
Польша
|
2:0
|
23 года 36 дней
|
Ромелу ЛУКАКУ
|
Бельгия
|
18.06.2016
|
ГТ
|
Ирландия
|
3:0
|
23 года 159 дней
|
Мануэль ЛОКАТЕЛЛИ
|
Италия
|
16.06.2021
|
ГТ
|
Швейцария
|
3:0
|
23 года 238 дней
|
Альваро МОРАТА
|
Испания
|
17.06.2016
|
ГТ
|
Турция
|
3:0
|
23 года 335 дней
|
Дражен ЕРКОВИЧ
|
Югославия
|
06.07.1960
|
1/2
|
Франция
|
5:4
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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