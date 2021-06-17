Где смотреть онлайн матч Евро-2020 Дания - Бельгия

В четверг, 17 июня, в Копенгагене состоится поединок Евро-2020 в группе В, в котором сборная Дании встретится с командой Бельгии. Начало встречи - в 19:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканалах «Футбол 1» и «Футбол 2», а также с помощью видеосервиса OLL.TV.

Дания - Бельгия. Прогноз и анонс на матч Евро-2020

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Дания - Бельгия.