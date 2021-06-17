ФОТО. Дождь и солнце. Тренировка сборной в Бухаресте накануне матча

17 июня команда Шевченко проведет матч против сборной Северной Македонии

  • 17.06.2021 01:45
  • 441 просмотр
  • 2 комментария
ФОТО. Дождь и солнце. Тренировка сборной в Бухаресте накануне матча
© УАФ

17 июня сборная Украины под руководством Андрея Шевченко проведет матч 2-го тура Евро-2020 против сборной Северной Македонии.

Погода в Бухаресте сейчас – как контрастный душ. Выйдя на поле стадиона «Аркул где Триумф», где сине-желтые провели официальную тренировку, игроки и тренеры уже вроде почувствовали, что такое июньская жара – солнце припекало хорошо.

Однако прошло пять минут, как солнце зашло за тучи, температура ощутимо упала, и начал частить дождь – значит снова пришлось надевать дождевики. А в течение занятия погода снова изменилась – осадки прекратились, и куртки уже можно было снять.

Стадион, который так понравился команде своими условиями и прежде всего газоном, принадлежит Министерству молодежи и спорта Румынии – в стране практически нет частных арен. Уже третья по счету тренировочная сессия на «Аркул где Тримуф» длилась чуть больше часа. Тренерский штаб определялся со стартовым составом, а значит, тренировки имели тактический и подготовительный характер.

Команда поработала с хорошим настроением и воодушевлением, после чего отправилась в гостиницу. После обеда сине-желтые посетили место противостояния с Северной Македонией – «Арену Национале».

Главный тренер Андрей Шевченко и игрок Николай Матвиенко в конференц-зале стадиона провели виртуальную встречу с аккредитованными на Евро СМИ, после чего вся команда вышла на газон арены, чтобы проинспектировать покрытие. После 15-минутного ознакомления с газоном сине-желтые вернулись в гостиницу «Каро», который не будут покидать до дня матча.

ФОТО. Тренировка сборной Украины, 16.06.2021

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(1 голос)

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Комментарии
    Fedka_edinoros
      Fedka_edinoros, 17.06.2021 02:50
    0
    Ребятки, просто не обосритесь, прошу очень
    не обосритесь как с Сев. Ирландией в 2016
    разрешаю выиграть нервно и скучно как у Туниса на чм2006
    просто не обосритесь и дайте 3 очеча
    Ссылка
    maverik
    online
      maverik, 17.06.2021 02:44
    0
    Может в Бухаресте...
    Ссылка
    Fedka_edinoros
      Fedka_edinoros, 17.06.2021 02:50
    0
    Ребятки, просто не обосритесь, прошу очень
    не обосритесь как с Сев. Ирландией в 2016
    разрешаю выиграть нервно и скучно как у Туниса на чм2006
    просто не обосритесь и дайте 3 очеча
    Ссылка
    maverik
    online
      maverik, 17.06.2021 02:44
    0
    Может в Бухаресте...
    Ссылка
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