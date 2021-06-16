Андрей ШЕВЧЕНКО: «Северная Македония заслуживает уважения»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко провел пресс-конференцию накануне матча против Северной Македонии в рамках Евро-2020.

- На завтра намечается дождь, но повлиять на это мы никак не можем. Как природа распорядится, при таких условиях играть и будем. Будем надеяться, что если и будет ливень, то не такой, чтобы была остановка матча.

- Насколько важна мотивирующая речь перед матчем?

- У нас есть полное понимание, какие задачи перед нами стоят. Думаю, что лишние слова не нужны. Команда готовится, настраивается. Для нас это очень престижный турнир, не каждый год Украины попадает в финальной части ЧЕ. Важность игры каждый футболист понимает и несет ответственность за свое выступление и за результат команды.

- Что у вас получилось и не получилось в матче с Нидерландами. Что бы вы хотели изменить?

- Мы очень хорошо выходили из обороны в атаку. Было несколько очень интересных продолжений в первом тайме. Единственное, мы не доигрывали в реализации. Не хватало или последнего паса, или удара. Не получилось создать определенное давление в середине поля, на которое мы рассчитывали. Имея хороших и качественных игроков, Нидерланды к концу первого тайма поджали нас, нам было тяжело сделать выход из обороны. Во втором тайме, особенно после пропущенных двух мячей, была хорошая реакция. Команда поднялась во вторую зону. Мы лучше начали прессинговать и создавать моменты. Думаю, что были и позитивные, и негативные моменты. Играя с таким командами, мы понимаем, что все перекрыть и предугадать все ситуации невозможно. Мы должны понимать, что когда мы пытаемся закрыть в одном месте, то ослабляем в другом. Команда все правильно делала, игра получилась интересной и открытой с большим количеством продолжений. Зрители получили удовольствие. Команда показала себя хорошо, но нам бы хотелось добиться лучшего результата.

Сейчас у нас матч против Северной Македонии. Это команда, которая заслуживает уважения, у нее есть характер. Они играют в своем стиле по схеме 5-3-2. Команда неплохо выходит в контратаки. В последние годы у них было несколько хороших игр, где они обыграли топ-команды. Мы должны быть внимательными, особенно на их контратаках, – сказал Шевченко.

Встреча против Северной Македонии состоится в четверг, 17 июня, в Бухаресте. Начало в 16:00 по Киеву.