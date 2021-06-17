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0 : 0
Северная Македония
17.06.2021 16:00   ТВ-трансляция: 

Украина – Северная Македония. Евро-2020. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 июня в 16:00 видеотрансляцию матча второго тура Евро-2020

  • 17.06.2021 00:21
  • 251 просмотр
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Украина – Северная Македония. Евро-2020. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© УАФ

17 июня в матче второго тура Евро-2020 сойдутся сборные Украины и Северной Македонии.

Поединок пройдет в Бухаресте и начнется в 16:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал ТРК «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.

Украина – Северная Македония. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

📺 Видеотрансляция

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Источник — Sport.ua

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