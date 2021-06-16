ВИДЕО. Шахтер его купит? Локателли оформил дубль за Италию на Евро-2020

16 июня в Риме проходит матч второго тура Евро-2020

  • 16.06.2021 23:23
  • 2726 просмотров
  • 16 комментариев
ВИДЕО. Шахтер его купит? Локателли оформил дубль за Италию на Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

16 июня в матче второго тура Евро-2020 играют сборные Италии и Швейцарии.

Дубль оформил Мануэль Локателли, которого собирался купить «Шахтер» у «Сассуоло».

ГОЛ! 2:0. Локателли, 52 мин.

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 17.06.2021 00:21
    0
    Vbolivalnyk-Peter, 16.06.2021 23:38
    Ага Лукателлі все своє життя мріяв в УПЛ грати!!! Досить писати дурниці. По перше у Шахтаря грошей не вистачить, а по друге у Лукателлі після цього євро пропозицій де продовжити кар'єру придосиатньо буде і вґявно не з команди з чемпіонату рівня УПЛ.....
    цену на эл.энергию поднимут и легионеры попрут в Шахтер!!!
    потом примут гражданство Украины и нах.. те украинцы!!!
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 17.06.2021 00:21
    0
    Vbolivalnyk-Peter, 16.06.2021 23:38
    Ага Лукателлі все своє життя мріяв в УПЛ грати!!! Досить писати дурниці. По перше у Шахтаря грошей не вистачить, а по друге у Лукателлі після цього євро пропозицій де продовжити кар'єру придосиатньо буде і вґявно не з команди з чемпіонату рівня УПЛ.....
    цену на эл.энергию поднимут и легионеры попрут в Шахтер!!!
    потом примут гражданство Украины и нах.. те украинцы!!!
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 17.06.2021 00:12
    0
    Пойдет в Шахтер, потеряет сборную, а оно ему надо?
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 17.06.2021 00:11
    0
    По 5 лямов за каждый гол прибавилось)
    Ссылка
    Александр Гриненко
    online
      Александр Гриненко, 16.06.2021 23:43
    +5
    Купит.В игре fifa 2021.
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    sahka1981
    online
      sahka1981, 16.06.2021 23:41
    0
    У лондонского роттердамца денег на сотни таких Локателли хватит, другое дело захочет ли игрок такого уровня в УПЛ переходит... второй гол класно забил.
    Ссылка
    ZloyDeda
      ZloyDeda, 16.06.2021 23:40
    +4
    А він хоче у той Шахтар?
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    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 16.06.2021 23:38
    +2
    Ага Лукателлі все своє життя мріяв в УПЛ грати!!! Досить писати дурниці. По перше у Шахтаря грошей не вистачить, а по друге у Лукателлі після цього євро пропозицій де продовжити кар'єру придосиатньо буде і вґявно не з команди з чемпіонату рівня УПЛ.....
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 16.06.2021 23:37
    +1
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 16.06.2021 23:33
    0
    Траоре купит и Педриньо купил. А На Локателли мне кажется шансов нет
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 16.06.2021 23:30
    +7
    купит купит
    Ссылка
    Alex32
    online
      Alex32, 16.06.2021 23:29
    +4
    Какой Шахтёр,вы о чём???Он в Ювентус перейдёт скорее чем в шахту!!!
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 16.06.2021 23:29
    -4
    Крос.
    Ссылка
    Iurii
    online
      Iurii, 16.06.2021 23:28
    +2
    Вряд ли сам игрок захочет играть в заурядном чемпионате, даже за немыслимые деньги
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 16.06.2021 23:27
    +2
    Ёкарный Бабай, 16.06.2021 23:25
    За ним уже очередь выстроилась и Шахтер там крайнего занял.
    Да какой там шахтер ... ну разве если они ввалили бы предложение млн 5О за него да з/п ему, то мб и дрогнули бы, но эт не надо ни кому
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 16.06.2021 23:25
    +10
    За ним уже очередь выстроилась и Шахтер там крайнего занял.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 16.06.2021 23:25
    +10
    За ним уже очередь выстроилась и Шахтер там крайнего занял.
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 16.06.2021 23:30
    +7
    купит купит
    Ссылка
    Александр Гриненко
    online
      Александр Гриненко, 16.06.2021 23:43
    +5
    Купит.В игре fifa 2021.
    Ссылка
    ZloyDeda
      ZloyDeda, 16.06.2021 23:40
    +4
    А він хоче у той Шахтар?
    Ссылка
    Alex32
    online
      Alex32, 16.06.2021 23:29
    +4
    Какой Шахтёр,вы о чём???Он в Ювентус перейдёт скорее чем в шахту!!!
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 16.06.2021 23:38
    +2
    Ага Лукателлі все своє життя мріяв в УПЛ грати!!! Досить писати дурниці. По перше у Шахтаря грошей не вистачить, а по друге у Лукателлі після цього євро пропозицій де продовжити кар'єру придосиатньо буде і вґявно не з команди з чемпіонату рівня УПЛ.....
    Ссылка
    Iurii
    online
      Iurii, 16.06.2021 23:28
    +2
    Вряд ли сам игрок захочет играть в заурядном чемпионате, даже за немыслимые деньги
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 16.06.2021 23:27
    +2
    Ёкарный Бабай, 16.06.2021 23:25
    За ним уже очередь выстроилась и Шахтер там крайнего занял.
    Да какой там шахтер ... ну разве если они ввалили бы предложение млн 5О за него да з/п ему, то мб и дрогнули бы, но эт не надо ни кому
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 16.06.2021 23:37
    +1
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 17.06.2021 00:21
    0
    Vbolivalnyk-Peter, 16.06.2021 23:38
    Ага Лукателлі все своє життя мріяв в УПЛ грати!!! Досить писати дурниці. По перше у Шахтаря грошей не вистачить, а по друге у Лукателлі після цього євро пропозицій де продовжити кар'єру придосиатньо буде і вґявно не з команди з чемпіонату рівня УПЛ.....
    цену на эл.энергию поднимут и легионеры попрут в Шахтер!!!
    потом примут гражданство Украины и нах.. те украинцы!!!
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 17.06.2021 00:21
    0
    Vbolivalnyk-Peter, 16.06.2021 23:38
    Ага Лукателлі все своє життя мріяв в УПЛ грати!!! Досить писати дурниці. По перше у Шахтаря грошей не вистачить, а по друге у Лукателлі після цього євро пропозицій де продовжити кар'єру придосиатньо буде і вґявно не з команди з чемпіонату рівня УПЛ.....
    цену на эл.энергию поднимут и легионеры попрут в Шахтер!!!
    потом примут гражданство Украины и нах.. те украинцы!!!
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 17.06.2021 00:12
    0
    Пойдет в Шахтер, потеряет сборную, а оно ему надо?
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 17.06.2021 00:11
    0
    По 5 лямов за каждый гол прибавилось)
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 16.06.2021 23:41
    0
    У лондонского роттердамца денег на сотни таких Локателли хватит, другое дело захочет ли игрок такого уровня в УПЛ переходит... второй гол класно забил.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 16.06.2021 23:33
    0
    Траоре купит и Педриньо купил. А На Локателли мне кажется шансов нет
    Ссылка
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