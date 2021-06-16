ВИДЕО. Шахтер его купит? Локателли оформил дубль за Италию на Евро-2020

16 июня в матче второго тура Евро-2020 играют сборные Италии и Швейцарии.
Дубль оформил Мануэль Локателли, которого собирался купить «Шахтер» у «Сассуоло».
ГОЛ! 2:0. Локателли, 52 мин.
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Источник — Sport.ua
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потом примут гражданство Украины и нах.. те украинцы!!!
потом примут гражданство Украины и нах.. те украинцы!!!
потом примут гражданство Украины и нах.. те украинцы!!!
потом примут гражданство Украины и нах.. те украинцы!!!
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