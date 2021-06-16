Ярмоленко или Шик? УЕФА предлагает выбрать лучший гол 1-го тура Евро-2020

На награду также претендуют голы Роналду и Лайнера

  • 16.06.2021 20:30
  • 3352 просмотра
  • 6 комментариев
Ярмоленко или Шик? УЕФА предлагает выбрать лучший гол 1-го тура Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА предлагает выбрать лучший гол 1-го тура Евро-2020. В число претендентов входит украинец Андрей Ярмоленко, который красивым ударом поразил ворота Нидерландов (2:3).

На награду за лучший гол 1-го тура претендуют голы:

  • Андрей Ярмоленко (Украина)
  • Патрик Шик (Чехия)
  • Криштиану Роналду (Португалия)
  • Штефан Лайнер (Австрия)

Выбрать и поддержать лучший гол!

Гол Андрея Ярмоленко (Украина) в ворота Нидерландов

Гол Патрика Шика (Чехия) в ворота Шотландии

Гол Криштиану Роналду (Португалия) в ворота Венгрии

Гол Штефана Лайнера (Австрия) в ворота Северной Македонии

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Источник — УЕФА

(11 голосов)

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Комментарии
    Miroslav1981
    online
      Miroslav1981, 16.06.2021 21:11
    +3
    Ярмола однозначно…хуле тут определять.. сыграл, ушёл, пробил…мастерски сыграл..у шика залетело раз в карьере.. Ярмола по технарю решил..и не раз…
    Ссылка
    Игорь Левченко
    online
      Игорь Левченко, 16.06.2021 20:57
    +6
    Шик забил конечно шикарный гол, но Ярмола - ещё шикарней)
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 16.06.2021 20:52
    +6
    Перед тем как пробить Ярмола ещё и отыграл ложным движением сразу двух защитников.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 16.06.2021 20:50
    -1
    Под вкладкой Инкогнито можно голосовать бесчисленное количество раз. После 10 мне надоело
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 16.06.2021 20:44
    +6
    Ярмо!
    И гадать не надо - стоит глянуть только.
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 16.06.2021 20:41
    +10
    Ярмола конечно!
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 16.06.2021 20:41
    +10
    Ярмола конечно!
    Ссылка
    Игорь Левченко
    online
      Игорь Левченко, 16.06.2021 20:57
    +6
    Шик забил конечно шикарный гол, но Ярмола - ещё шикарней)
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 16.06.2021 20:52
    +6
    Перед тем как пробить Ярмола ещё и отыграл ложным движением сразу двух защитников.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 16.06.2021 20:44
    +6
    Ярмо!
    И гадать не надо - стоит глянуть только.
    Ссылка
    Miroslav1981
    online
      Miroslav1981, 16.06.2021 21:11
    +3
    Ярмола однозначно…хуле тут определять.. сыграл, ушёл, пробил…мастерски сыграл..у шика залетело раз в карьере.. Ярмола по технарю решил..и не раз…
    Ссылка
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