Ярмоленко или Шик? УЕФА предлагает выбрать лучший гол 1-го тура Евро-2020

УЕФА предлагает выбрать лучший гол 1-го тура Евро-2020. В число претендентов входит украинец Андрей Ярмоленко, который красивым ударом поразил ворота Нидерландов (2:3).
На награду за лучший гол 1-го тура претендуют голы:
- Андрей Ярмоленко (Украина)
- Патрик Шик (Чехия)
- Криштиану Роналду (Португалия)
- Штефан Лайнер (Австрия)
Выбрать и поддержать лучший гол!
Гол Андрея Ярмоленко (Украина) в ворота Нидерландов
Гол Патрика Шика (Чехия) в ворота Шотландии
Гол Криштиану Роналду (Португалия) в ворота Венгрии
Гол Штефана Лайнера (Австрия) в ворота Северной Македонии
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Источник — УЕФА
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И гадать не надо - стоит глянуть только.
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