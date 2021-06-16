Гол Ярмоленко претендует на звание лучшего по итогам первого тура Евро-2020

УЕФА объявил список игроков, претендующих на звание автора лучшего гола по итогам матчей 1-го тура группового этапа Евро-2020.
Среди номинантов находится мяч вингера сборной Украины Андрея Ярмоленко, который красивым ударом поразил ворота Нидерландов (2:3).
Также среди номинантов игрок Австрии, Штефан Лайнер, форвард Чехии Патрик Шик, который забил практически с центра поля и удар Криштиану Роналду.
Видео гола Ярмоленко:
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Источник — УЕФА
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