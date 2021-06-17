Евро-2020 – последний шанс на триумф для «золотого поколения» Бельгии

Или как максимум – предпоследний, если учесть, что уже в следующем году будет чемпионат мира

  • 17.06.2021 12:21
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Евро-2020 – последний шанс на триумф для «золотого поколения» Бельгии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Чемпионат мира-2014 в Бразилии завершился для сборной Бельгии на стадии четвертьфинала. Евро-2016 ознаменовался выходом в эту же стадию, а затем неожиданным поражением от Уэльса, а на чемпионате мира-2018 бельгийцы наконец-то преодолели злосчастный рубеж, но остановились за шаг до финала, хотя и обыграли затем англичан в битве за третье место. Нынешним летом у легендарного «золотого поколения» сборной Бельгии есть, пожалуй, последний, или уж точно предпоследний, шанс доказать, что у них есть все необходимое для громкого триумфа на международной арене.

Уникальное поколение бельгийских футболистов, которое является «бронзовым» призером чемпионата мира, стало на три года старше и опытнее, а потому неудивительно, что «красных дьяволов» называют одним из главных фаворитов Евро-2020. Однако важно отмечать, что по среднему возрасту команды сборная Бельгии с показателем в 29 лет является четвертой в списке наиболее «престарелых» на турнире. Старше бельгийцев на этом чемпионате континента только команды Швеции (29,6 лет), Финляндии (29,5 лет) и Словакии (29,4 лет). Сразу 10 из 26 игроков «красных дьяволов» перешагнули отметку в 30 лет, 20 из 26 ныне по возрасту старше 27 лет.

Для 35-летнего Томаса Вермалена, 34-летних Яна Вертонгена, Дриса Мертенса, 33-летнего Симона Миньоле, 32-летних Тоби Алдервейрелда и Акселя Витселя нынешний чемпионат Европы, вероятно, станет последним в карьере. Возможно, никто из них уже не сыграет и на чемпионате мира в Катаре, который состоится через полтора года. А ведь Эден Азар, Ромелу Лукаку, Тибо Куртуа, Кевин Де Брюйне также подходят к возрасту, в котором пора начинать думать о том, сколько еще времени дано на активные выступления.

Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Де Брюйне

Сейчас большинство футболистов сборной Бельгии пребывают в самом расцвете сил, а некоторые постепенно уже двигаются к моменту завершения карьеры, а потому для «золотого поколения» этой команды, похоже, наступает момент истины, когда выданные ранее авансы наконец-то пора оправдывать, а не ждать, что через несколько лет представится еще одна возможность. Следующего шанса банально может уже и не быть. По крайней мере, для большинства этих исполнителей.

Ныне бельгийцы могут похвастаться, пожалуй, лучшим атакующим полузащитником на планете в лице Кевина Де Брюйне. В конце июня он отпразднует свой 30-й день рождения, а это значит, что на следующем чемпионате Европы хавбеку будет уже под 33. Конечно, Криштиану Роналду доказывает, что можно оставаться на самой вершине профессионального футбола даже в 36, но португалец на то и феномен, чтобы быть особенным во всем.

Если взглянуть на последние рубежи карьеры 30-летнего Эдена Азара, который имел пять очков по системе гол плюс пас на последнем чемпионате мира, и являлся одним из лучших на турнире в этом компоненте, то становится очевидным – упадок в карьере этого исполнителя уже начался. Это уже не тот футболист, который тянул бельгийцев наверх, и команда способна даже без него добиваться успеха, что и доказал стартовый матч на турнире против России (3:0). Да, Эден пригодится на этом турнире, и на него будет делаться серьезная ставка, однако через полтора года на ЧМ-2022 и уж тем более через три года на Евро-2024, отнюдь не факт, что Азар будет востребован в основном составе, особенно если продолжит «лететь под откос» в мадридском «Реале».

Отчетливо выделяется в нынешней сборной Бельгии дуэт из «Лестера» - 24-летнего Юри Тилеманса и на год старшего Тимоти Кастаня, который из-за серьезной травмы, полученной в игре с россиянами, на Евро-2020 больше не сыграет. Они реально пребывают в самом расцвете сил, и сыграют еще на двух-трех серьезных международных соревнованиях. Но дальше – вопросов больше, чем ответов. Например, является ли равнозначной заменой для Алдервейрелда и Вертонгена более молодой Джейсон Денайер? И сумеет ли наконец-то выйти из тени 26-летний Аднан Янузай, которого 7-8 лет назад почитали едва ли не главной звездой нового поколения бельгийских игроков?

Присутствие уже сейчас в сборной Бельгии таких фигур, как 19-летний форвард «Ренна» Жереми Доку определенно дает надежды на светлое будущее этой национальной команды, но, откровенно говоря, новая генерация бельгийских футболистов выглядит менее впечатляющей и талантливой, нежели нынешнее «золотое поколение».

Getty Images/Global Images Ukraine. Жереми Доку

Нельзя обходить вниманием и персону главного тренера. 47-летний Роберто Мартинес работает с национальной сборной Бельгии уже пять лет. При нем «красные дьяволы» провели 57 официальных матчей, в которых потерпели лишь 4 поражения при впечатляющей разнице забитых и пропущенных мячей – 170:44. Процент побед сборной Бельгии при Мартинесе составляет 77%, и это очень достойный результат. Наставник уже доказал, что умеет настраивать команду на матчи против серьезных оппонентов и побеждать в них, но далеко не факт, что Мартинес нацелен оставаться на нынешней должности на долгие годы вперед. Куда более вероятным видится вариант, при котором Роберто доведет свою работу с нынешним поколением команды до конца, а затем предпочтет вернуться к клубным делам, где определенно будет востребован.

Новую команду в Бельгии действительно, скорее всего, будет собирать уже другой специалист. Нынешнее «золотое поколение» сумело кардинально перевернуть ход событий. Если ранее «красные дьяволы» последовательно не смогли квалифицироваться на ЧМ-2006 и 2010, а также на Евро-2004, 2008 и 2012, опустившись в июне 2007 году на 71-е место в рейтинге ФИФА, то сейчас четыре последних крупных футбольных турнира (два чемпионата мира и два чемпионата Европы, включая нынешний) проходят исключительно при участии сборной Бельгии, которая, к тому же, занимает первую строчку в рейтинге ФИФА на данный момент.

Приведенная выше статистика доказывает, насколько талантливое и яркое поколение футболистов ныне есть у сборной Бельгии. Они сумели изменить футбольную реальность, но если на Евро-2020 эта команда опять не сумеет завоевать вожделенный трофей, то грош цена лидерству в рейтинге ФИФА и прочим цифрам, которые, в отличие от «золотых» медалей, очень скоро будут забыты и вычеркнуты из истории обновленными данными.

Три года назад бельгийцам не хватило чуть-чуть, чтобы пробиться в финал чемпионата мира и реально поспорить за трофей. Сейчас все лидеры той команды продолжают играть, и стали еще опытнее, а потому времени на раскачку у них уже нет. Если не удастся выиграть на Евро-2020, то в декабре следующего года уже без некоторых очень возрастных экс-лидеров «красные дьяволы» будут обязаны цепляться за «золото» чемпионата мира в Катаре, иначе… Иначе Де Брюйне, Азар, Лукаку, Куртуа и компания присоединятся в истории к целому ряду других «золотых команд», которым выдавалась масса авансов, но которые так и не стали чемпионами, оставшись в ранге «вечных фаворитов»…

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Алексей Сливченко, Sport.ua

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