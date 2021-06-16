В четверг, 17 июня, состоится матч второго тура группового раунда чемпионата Европы по футболу в группе C, в котором сыграют сборные Украины и Северной Македонии.

Поединок пройдет в Бухаресте на Национальном стадионе. Арбитр из Аргентины Фернандо Рапаллини даст стартовый свисток в 16:00 по киевскому времени.

Украина – Северная Македония. Прогноз и анонс на матч Евро-2020

В прямом эфире поединок Украина – Северная Македония покажет телеканал «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина – Северная Македония.