ФОТО. Сборная Финляндии поддержала Эриксена перед матчем с Россией

Сегодня сборная Финляндии во втором туре Евро-2020 играет с Россией. На предматчевую разминку игроки сборной Финляндии вышли в футболках в поддержку лидера сборной Дании Кристиана Эриксена, который пережил остановку сердца во время матча первого тура как раз против финнов.
На футболках было написано «Get well, Christian», что в переводе с английской значит «Поправляйся скорее, Кристиан»:
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Источник — Sport.ua
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