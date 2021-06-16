ФОТО. Сборная Финляндии поддержала Эриксена перед матчем с Россией

Сегодня сборная Финляндии во втором туре Евро-2020 играет с Россией. На предматчевую разминку игроки сборной Финляндии вышли в футболках в поддержку лидера сборной Дании Кристиана Эриксена, который пережил остановку сердца во время матча первого тура как раз против финнов.

На футболках было написано «Get well, Christian», что в переводе с английской значит «Поправляйся скорее, Кристиан»:

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine