Потенциальные соперники Шахтера. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов

16 июня в швейцарском Ньоне, в штаб-квартире европейского футбола, состоялась жеребьевка второго отборочного раунда (Q2) Лиги чемпионов. В жеребьевке приняли участие 26 команд.

По итогам жеребьевки определены пары команд, являющихся потенциальными соперниками донецкого «Шахтера», который вступит в борьбу со следующего, 3-го раунда квалификации. Украинский вице-чемпион будет сеяным и в Q3, и в Q4.

Возможные соперники Шахтера в Q3 и Q4 ЛЧ

победитель пары : Селтик (Шотландия) – Мидтьюлланд (Дания) [оппонент только для Q4]

: Селтик (Шотландия) – Мидтьюлланд (Дания) [оппонент только для Q4] победитель пары : Рапид Вена (Австрия) – Спарта Прага (Чехия) [оппонент для Q3 и Q4]

: Рапид Вена (Австрия) – Спарта Прага (Чехия) [оппонент для Q3 и Q4] победитель пары : ПСВ (Шотландия) – Галатасарай (Турция) [оппонент для Q3 и Q4]

: ПСВ (Шотландия) – Галатасарай (Турция) [оппонент для Q3 и Q4] возможный вариант : Генк (Бельгия) [оппонент для Q3 и Q4]

: Генк (Бельгия) [оппонент для Q3 и Q4] возможный вариант: Монако (Франция) [только для Q4]

В Q2 Пути чемпионов сыграют победители первого отборочного раунда и команды, стартующие со второго раунда, всего 20 клубов. В Q2 Пути представителей лиг на этом этапе появятся 6 команд в зависимости от общей системы распределения участников и клубного рейтинга стран. Были проведены две жеребьевки: для 20 команд из Пути чемпионов и для 6 клубов из Пути представителей лиг.

В каждой из жеребьевок участники были поделены поровну на сеяных и несеяных в соответствии с их положением в клубном рейтинге. Поскольку матчи первого отборочного раунда состоятся только 6/7 и 13/14 июля (а матчи второго отборочного раунда – 20/21 и 27/28 июля), с целью посева команд использовался рейтинг команды из каждой пары первого раунда с высшим коэффициентом.

Матчи Q2 Лиги чемпионов пройдут 20/21 и 27/28 июля.

Если потребуется, будет проводиться дополнительное время и серия 11-метровых. Победители пройдут в третий отборочный раунд Лиги чемпионов (жеребьевка – 19 июля) и гарантируют участие на групповом этапе одного из турниров: Лиги чемпионов, Лиги Европы или Лиги конференций. Проигравшие команды из Пути чемпионов попадут в Путь чемпионов третьего отборочного раунда Лиги Европы, а проигравшие из Пути представителей лиг – в основной путь третьего отборочного раунда Лиги Европы.

Лига чемпионов 2021/22

2-й раунд квалификации, 20/21 и 27/28 июля