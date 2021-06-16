Потенциальные соперники Шахтера. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов

16 июня в жеребьевке в швейцарском Ньоне приняли участие 26 команд

  • 16.06.2021 13:30
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Потенциальные соперники Шахтера. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов
© УЕФА

16 июня в швейцарском Ньоне, в штаб-квартире европейского футбола, состоялась жеребьевка второго отборочного раунда (Q2) Лиги чемпионов. В жеребьевке приняли участие 26 команд.

По итогам жеребьевки определены пары команд, являющихся потенциальными соперниками донецкого «Шахтера», который вступит в борьбу со следующего, 3-го раунда квалификации. Украинский вице-чемпион будет сеяным и в Q3, и в Q4.

Возможные соперники Шахтера в Q3 и Q4 ЛЧ

  • победитель пары: Селтик (Шотландия) – Мидтьюлланд (Дания) [оппонент только для Q4]
  • победитель пары: Рапид Вена (Австрия) – Спарта Прага (Чехия) [оппонент для Q3 и Q4]
  • победитель пары: ПСВ (Шотландия) – Галатасарай (Турция) [оппонент для Q3 и Q4]
  • возможный вариант: Генк (Бельгия) [оппонент для Q3 и Q4]
  • возможный вариант: Монако (Франция) [только для Q4]

В Q2 Пути чемпионов сыграют победители первого отборочного раунда и команды, стартующие со второго раунда, всего 20 клубов. В Q2 Пути представителей лиг на этом этапе появятся 6 команд в зависимости от общей системы распределения участников и клубного рейтинга стран. Были проведены две жеребьевки: для 20 команд из Пути чемпионов и для 6 клубов из Пути представителей лиг.

В каждой из жеребьевок участники были поделены поровну на сеяных и несеяных в соответствии с их положением в клубном рейтинге. Поскольку матчи первого отборочного раунда состоятся только 6/7 и 13/14 июля (а матчи второго отборочного раунда – 20/21 и 27/28 июля), с целью посева команд использовался рейтинг команды из каждой пары первого раунда с высшим коэффициентом. 

  • Матчи Q2 Лиги чемпионов пройдут 20/21 и 27/28 июля.

Если потребуется, будет проводиться дополнительное время и серия 11-метровых. Победители пройдут в третий отборочный раунд Лиги чемпионов (жеребьевка – 19 июля) и гарантируют участие на групповом этапе одного из турниров: Лиги чемпионов, Лиги Европы или Лиги конференций. Проигравшие команды из Пути чемпионов попадут в Путь чемпионов третьего отборочного раунда Лиги Европы, а проигравшие из Пути представителей лиг – в основной путь третьего отборочного раунда Лиги Европы.

Лига чемпионов 2021/22

2-й раунд квалификации, 20/21 и 27/28 июля

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    WhitePhoenix
    online
      WhitePhoenix, 16.06.2021 13:34
    +1
    ПСВ-Галатасарай шкода, що такий матч одразу буде.
    Ссылка
    WhitePhoenix
    online
      WhitePhoenix, 16.06.2021 13:34
    +1
    ПСВ-Галатасарай шкода, що такий матч одразу буде.
    Ссылка
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