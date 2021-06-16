Жеребьевка 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE

Процедура пройдет в швейцарском Ньоне 16 июня в 13:00 по Киеву

  • 16.06.2021 07:55
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Жеребьевка 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE
© УЕФА

Жеребьевка второго отборочного раунда Лиги чемпионов состоится в Ньоне в штаб-квартире европейского футбола 16 июня в 13:00 по Киеву. В жеребьевке участвуют 26 команд.

В Пути чемпионов сыграют победители первого отборочного раунда и команды, стартующие со второго раунда, всего 20 клубов. В Пути представителей лиг на этом этапе появятся 6 команд в зависимости от общей системы распределения участников и клубного рейтинга стран. Будут проведены две жеребьевки: для 20 команд из Пути чемпионов и для шести клубов из Пути представителей лиг.

В каждой из жеребьевок участники будут поделены поровну на сеяных и несеяных в соответствии с их положением в клубном рейтинге. Поскольку матчи первого отборочного раунда состоятся только 6/7 и 13/14 июля (а матчи второго отборочного раунда – 20/21 и 27/28 июля), с целью посева команд будет использоваться рейтинг команды из каждой пары первого раунда с высшим коэффициентом. 

Перед жеребьевкой шары с именами сеяных команд / пар будут помещены в одну чашу, а шары с несеяными командами / парами – в другую. Из каждой чаши будет доставаться по одному шару, помещаться в пустую чашу посередине и перемешиваться. Команда / пара, название которой достанут из центральной чаши первой, проведет первый матч дома.

Матчи пройдут 20/21 и 27/28 июля. Если потребуется, будет проводиться дополнительное время и серия 11-метровых. Победители пройдут в третий отборочный раунд Лиги чемпионов (жеребьевка – 19 июля) и гарантируют участие на групповом этапе одного из турниров: Лиги чемпионов, Лиги Европы или Лиги конференций. Проигравшие команды из Пути чемпионов попадут в Путь чемпионов третьего отборочного раунда Лиги Европы, а проигравшие из Пути представителей лиг – в основной путь третьего отборочного раунда Лиги Европы.

📺 Видеотрансляция

Лига чемпионов 2021/22

2-й раунд квалификации

Champions path

Group 1

Seeded

  • Dinamo Zagreb (CRO) / Valur (ISL)
  • Young Boys (SUI)
  • Bodø/Glimt (NOR) / Legia Warszawa (POL)

Unseeded

  • Slovan Bratislava (SVK) / Shamrock Rovers (IRL)
  • Flora Tallinn (EST) / Hibernians (MLT)
  • Omonoia (CYP)

Group 2

Seeded

  • Olympiacos (GRE)
  • Crvena zvezda (SRB)
  • Teuta (ALB) / Sheriff Tiraspol (MDA)

Unseeded

  • Connah's Quay Nomads (WAL) / Alashkert FC (ARM)
  • Dinamo Tbilisi (GEO) / Neftçi (AZE)
  • Maccabi Haifa (ISR) / Kairat Almaty (KAZ)

Group 3

Seeded

  • Ludogorets 1945 (BUL) / Shakhtyor Soligorsk (BLR)
  • Malmö (SWE) / Riga FC (LVA)
  • CFR Cluj (ROU) / Borac Banja Luka (BIH)
  • Ferencváros (HUN) / Winners of the Preliminary round

Unseeded

  • Shkëndija (MKD) / Mura (SVN)
  • Žalgiris Vilnius (LTU) / Linfield (NIR)
  • HJK Helsinki (FIN) / Budućnost Podgorica (MNE)
  • Fola Esch (LUX) / Lincoln Red Imps (GIB)

League path

Seeded

  • Celtic (SCO)
  • PSV Eindhoven (NED)
  • Sparta Praha (CZE)

Unseeded

  • Rapid Wien (AUT)
  • Galatasaray (TUR)
  • Midtjylland (DEN)
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Источник — Sport.ua

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