Жеребьевка 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE

Жеребьевка второго отборочного раунда Лиги чемпионов состоится в Ньоне в штаб-квартире европейского футбола 16 июня в 13:00 по Киеву. В жеребьевке участвуют 26 команд.

В Пути чемпионов сыграют победители первого отборочного раунда и команды, стартующие со второго раунда, всего 20 клубов. В Пути представителей лиг на этом этапе появятся 6 команд в зависимости от общей системы распределения участников и клубного рейтинга стран. Будут проведены две жеребьевки: для 20 команд из Пути чемпионов и для шести клубов из Пути представителей лиг.

В каждой из жеребьевок участники будут поделены поровну на сеяных и несеяных в соответствии с их положением в клубном рейтинге. Поскольку матчи первого отборочного раунда состоятся только 6/7 и 13/14 июля (а матчи второго отборочного раунда – 20/21 и 27/28 июля), с целью посева команд будет использоваться рейтинг команды из каждой пары первого раунда с высшим коэффициентом.

Перед жеребьевкой шары с именами сеяных команд / пар будут помещены в одну чашу, а шары с несеяными командами / парами – в другую. Из каждой чаши будет доставаться по одному шару, помещаться в пустую чашу посередине и перемешиваться. Команда / пара, название которой достанут из центральной чаши первой, проведет первый матч дома.

Матчи пройдут 20/21 и 27/28 июля. Если потребуется, будет проводиться дополнительное время и серия 11-метровых. Победители пройдут в третий отборочный раунд Лиги чемпионов (жеребьевка – 19 июля) и гарантируют участие на групповом этапе одного из турниров: Лиги чемпионов, Лиги Европы или Лиги конференций. Проигравшие команды из Пути чемпионов попадут в Путь чемпионов третьего отборочного раунда Лиги Европы, а проигравшие из Пути представителей лиг – в основной путь третьего отборочного раунда Лиги Европы.

Лига чемпионов 2021/22

2-й раунд квалификации

Champions path

Group 1

Seeded

Dinamo Zagreb (CRO) / Valur (ISL)

Young Boys (SUI)

Bodø/Glimt (NOR) / Legia Warszawa (POL)

Unseeded

Slovan Bratislava (SVK) / Shamrock Rovers (IRL)

Flora Tallinn (EST) / Hibernians (MLT)

Omonoia (CYP)

Group 2

Seeded

Olympiacos (GRE)

Crvena zvezda (SRB)

Teuta (ALB) / Sheriff Tiraspol (MDA)

Unseeded

Connah's Quay Nomads (WAL) / Alashkert FC (ARM)

Dinamo Tbilisi (GEO) / Neftçi (AZE)

Maccabi Haifa (ISR) / Kairat Almaty (KAZ)

Group 3

Seeded

Ludogorets 1945 (BUL) / Shakhtyor Soligorsk (BLR)

Malmö (SWE) / Riga FC (LVA)

CFR Cluj (ROU) / Borac Banja Luka (BIH)

Ferencváros (HUN) / Winners of the Preliminary round

Unseeded

Shkëndija (MKD) / Mura (SVN)

Žalgiris Vilnius (LTU) / Linfield (NIR)

HJK Helsinki (FIN) / Budućnost Podgorica (MNE)

Fola Esch (LUX) / Lincoln Red Imps (GIB)

League path

Seeded

Celtic (SCO)

PSV Eindhoven (NED)

Sparta Praha (CZE)

Unseeded