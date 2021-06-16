Жеребьевка 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE

Жеребьевка второго отборочного раунда Лиги чемпионов состоится в Ньоне в штаб-квартире европейского футбола 16 июня в 13:00 по Киеву. В жеребьевке участвуют 26 команд.
В Пути чемпионов сыграют победители первого отборочного раунда и команды, стартующие со второго раунда, всего 20 клубов. В Пути представителей лиг на этом этапе появятся 6 команд в зависимости от общей системы распределения участников и клубного рейтинга стран. Будут проведены две жеребьевки: для 20 команд из Пути чемпионов и для шести клубов из Пути представителей лиг.
В каждой из жеребьевок участники будут поделены поровну на сеяных и несеяных в соответствии с их положением в клубном рейтинге. Поскольку матчи первого отборочного раунда состоятся только 6/7 и 13/14 июля (а матчи второго отборочного раунда – 20/21 и 27/28 июля), с целью посева команд будет использоваться рейтинг команды из каждой пары первого раунда с высшим коэффициентом.
Перед жеребьевкой шары с именами сеяных команд / пар будут помещены в одну чашу, а шары с несеяными командами / парами – в другую. Из каждой чаши будет доставаться по одному шару, помещаться в пустую чашу посередине и перемешиваться. Команда / пара, название которой достанут из центральной чаши первой, проведет первый матч дома.
Матчи пройдут 20/21 и 27/28 июля. Если потребуется, будет проводиться дополнительное время и серия 11-метровых. Победители пройдут в третий отборочный раунд Лиги чемпионов (жеребьевка – 19 июля) и гарантируют участие на групповом этапе одного из турниров: Лиги чемпионов, Лиги Европы или Лиги конференций. Проигравшие команды из Пути чемпионов попадут в Путь чемпионов третьего отборочного раунда Лиги Европы, а проигравшие из Пути представителей лиг – в основной путь третьего отборочного раунда Лиги Европы.
Лига чемпионов 2021/22
2-й раунд квалификации
Champions path
Group 1
Seeded
- Dinamo Zagreb (CRO) / Valur (ISL)
- Young Boys (SUI)
- Bodø/Glimt (NOR) / Legia Warszawa (POL)
Unseeded
- Slovan Bratislava (SVK) / Shamrock Rovers (IRL)
- Flora Tallinn (EST) / Hibernians (MLT)
- Omonoia (CYP)
Group 2
Seeded
- Olympiacos (GRE)
- Crvena zvezda (SRB)
- Teuta (ALB) / Sheriff Tiraspol (MDA)
Unseeded
- Connah's Quay Nomads (WAL) / Alashkert FC (ARM)
- Dinamo Tbilisi (GEO) / Neftçi (AZE)
- Maccabi Haifa (ISR) / Kairat Almaty (KAZ)
Group 3
Seeded
- Ludogorets 1945 (BUL) / Shakhtyor Soligorsk (BLR)
- Malmö (SWE) / Riga FC (LVA)
- CFR Cluj (ROU) / Borac Banja Luka (BIH)
- Ferencváros (HUN) / Winners of the Preliminary round
Unseeded
- Shkëndija (MKD) / Mura (SVN)
- Žalgiris Vilnius (LTU) / Linfield (NIR)
- HJK Helsinki (FIN) / Budućnost Podgorica (MNE)
- Fola Esch (LUX) / Lincoln Red Imps (GIB)
League path
Seeded
- Celtic (SCO)
- PSV Eindhoven (NED)
- Sparta Praha (CZE)
Unseeded
- Rapid Wien (AUT)
- Galatasaray (TUR)
- Midtjylland (DEN)
Источник — Sport.ua
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