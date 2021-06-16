Андрей ШЕВЧЕНКО: «Цыганков усилит нас однозначно»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался перед матчем с Северной Македонией во втором туре Евро-2020.

«Всё в порядке, ребята восстанавливаются. У нас был непростой перелёт на следующий день после игры. Там были небольшие задержки. Мы добрались, всё в порядке, разместились здесь. Ребята прошли восстановление. Уже будем непосредственно готовиться именно к матчу с Северной Македонией.

Прежде всего очень важно - это зарядиться положительными эмоциями, поэтому, очень приятно то, что несмотря на тяжелую ситуацию в Амстердаме, мы увидели наших зрителей. Часть болельщиков приехала всё-таки поддержать команду. Надеемся, что в Бухаресте их будет намного больше. Поэтому, нам очень важна поддержка болельщиков, и я думаю, ребята осознавали, что будет непростой матч.

Я ещё раз говорю, что они сыграли с голландцами очень приличную и хорошую игру поэтому был такой открытый футбол, очень многим понравился. Мы, к сожалению, допустили ряд ошибок поэтому при счёте 2:2 упустили ничью. Надеемся, в будущем из этого мы выделим наши ошибки, больше их допускать не будем.

Будем готовиться к серьёзному матчу, всё-таки второй матч это практически будет один из самых важных для нас, поэтому, есть определённый стимул, прежде всего играть на Евро и плюс дополнительно должно быть, что играя такой матч понимать важность его.

Конфликт Марлоса и Ярмоленко – это всё слухи, которые не имеет под собой почвы вообще. В сборной отличная атмосфера. Сборная открыта для всех. Мы пускаем всех журналистов, мы даём интервью. Был сделан неплохой фильм про сборную. Мы показали, открыли двери к нашей подготовке. У нас секретов нет. О том, что вышла какая-то информация – мне даже смешно комментировать. В сборной царит понимание, царит хорошая атмосфера, ребята, я больше чем уверен, они всё отдадут и всё сделают для того, чтобы добиться того результата, которого от нас ждут болельщики.

По Зубкову однозначно нет. Он сделал МРТ, врачи посмотрели у него есть отёк. Сколько времени будет занимать его восстановление?! Будем пытаться восстановить его побыстрее. Форсировать особо и говорить сейчас какие-то определённые даты нет смысла. На данный момент парень проходит реабилитацию, восстанавливается, поэтому, как только он будет готов – мы сообщим.

То, что касается Виктора Цыганкова, то он тренируется с командой уже несколько дней. Он выглядит неплохо, его ничего не беспокоит, поэтому, завтра на тренировке, надеюсь, что всё будет хорошо и он будет готовиться, как и все другие игроки к матчу с Северной Македонией. Такой игрок как Виктор – это однозначно усиление для команды. Посмотрим на его состояние. Будет ли он в старте или выйдет на замену – я уже буду решать перед игрой. Он усилит нас однозначно.

У сборной Северной Македонии есть ярко выраженный свой стиль. Они играют в пять защитников, трое полузащитников и с двумя нападающими. Они могут по ходу игры изменить немножечко свою систему игры, в принципе стиль у них не меняется. Это такая силовая команда, которая больше играет на контратаках, она имеет опытных игроков. Пандеву нужно отдать должное, что в его возрасте он играет на Евро и забивает, молодец.

Однозначно сборная Северной Македонии не будет менять свой стиль. Мы должны сыграть очень уверенно и аккуратно в обороне и креативно в атаке. Мы должны соблюдать определённый баланс для того, чтобы не дать им возможность контратаковать, менять ход направления наших атак, контролировать мяч и, конечно же, большую роль будет иметь в игре – это реализация моментов.

У нас есть отличный вингер, хорошая полузащита, попытаемся контролировать мяч и создавать моменты. Для нас очень важна поддержка болельщиков, если вы ещё в сомнениях, пожалуйста, примите правильное решение – приезжайте и поддержите сборную. Спасибо всем кто поддерживает сборную – это для нас очень важно», - сказал Шевченко.

Матч Украина – Северная Македония запланирован на 17 июня. Стартовый свисток прозвучит в 16:00.