Забарный и Попов входят в сферу интересов Наполи

Скауты «Наполи» внимательно изучают игровые возможности двух центральных защитников киевского «Динамо» и сборной Украины Ильи Забарного и Дениса Попова.

Забарный вызывает у «Наполи» серьезный интерес, но неаполитанцы понимают, что конкуренция за игрока может быть очень непростой. В частности, «Челси» уже предлагал 12 миллионов евро за 18-летнего бека, но руководство «Динамо» предпочло поставить переговоры на паузу до момента окончания финальной части Евро-2020.

Что касается Попова, то он видится для «Наполи» более реальным вариантом для покупки, так как его трансферная цена не превышает 10 миллионов евро.

Напомним, накануне сообщалось, что Виталий Миколенко является трансферным приориетом № 1 для «Наполи» в летнее межсезонье.