Забарный и Попов входят в сферу интересов Наполи

Итальянский клуб в целом изучает возможность подписания трех «динамовцев»

  • 16.06.2021 09:24
  • 1916 просмотров
  • 6 комментариев
Забарный и Попов входят в сферу интересов Наполи
© Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Скауты «Наполи» внимательно изучают игровые возможности двух центральных защитников киевского «Динамо» и сборной Украины Ильи Забарного и Дениса Попова.

Забарный вызывает у «Наполи» серьезный интерес, но неаполитанцы понимают, что конкуренция за игрока может быть очень непростой. В частности, «Челси» уже предлагал 12 миллионов евро за 18-летнего бека, но руководство «Динамо» предпочло поставить переговоры на паузу до момента окончания финальной части Евро-2020.

Что касается Попова, то он видится для «Наполи» более реальным вариантом для покупки, так как его трансферная цена не превышает 10 миллионов евро.

Напомним, накануне сообщалось, что Виталий Миколенко является трансферным приориетом № 1 для «Наполи» в летнее межсезонье.

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Источник — areanapoli.it

(10 голосов)

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Комментарии
    Dmytro Solovyov
    online
      Dmytro Solovyov, 16.06.2021 10:06
    +1
    Как бы хотелось и верить, может оно так и есть, но... Супряга в свое время тоже входил. В сферу. Интересов. И... как вошёл так и вышел...
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 16.06.2021 10:02
    0
    Наполи фарм Динамо
    Де Лаурентис любит наше сало и шкварки))))
    Ссылка
    Saosin
    online
      Saosin, 16.06.2021 09:54
    -3
    Лавку гріти
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 16.06.2021 09:46
    +2
    Забарного грех отдавать! Только начал играть. Так пусть своему клубу пользу принесёт сначала.
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
      Dmytro Dmytro, 16.06.2021 09:41
    -1
    Всі свої вихованці...треба продавати і популяризувати школу Динамо в Європі...це і на користь збірній піде...
    Ссылка
    ZloyDeda
      ZloyDeda, 16.06.2021 09:37
    +1
    Челсі нічого не пропонував і це була чергова "качка" яких зараз у футбольних новинах, як виявляється, 80!!! %
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 16.06.2021 09:46
    +2
    Забарного грех отдавать! Только начал играть. Так пусть своему клубу пользу принесёт сначала.
    Ссылка
    Dmytro Solovyov
    online
      Dmytro Solovyov, 16.06.2021 10:06
    +1
    Как бы хотелось и верить, может оно так и есть, но... Супряга в свое время тоже входил. В сферу. Интересов. И... как вошёл так и вышел...
    Ссылка
    ZloyDeda
      ZloyDeda, 16.06.2021 09:37
    +1
    Челсі нічого не пропонував і це була чергова "качка" яких зараз у футбольних новинах, як виявляється, 80!!! %
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 16.06.2021 10:02
    0
    Наполи фарм Динамо
    Де Лаурентис любит наше сало и шкварки))))
    Ссылка
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