ВИДЕО. Восстание Металлиста из пепла. Ярославский готовит инфраструктуру

В рамках восстановления инфраструктуры «Металлиста» бизнесмен Александр Ярославский выделил 53 млн грн на замену 14 игровых полей детской футбольной академии. О ходе работ клубной пресс-службе рассказал представитель генерального подрядчика ООО «Миллениум Спорт ЛТД» Вячеслав Шеремет:

«Необходимо в максимально короткие сроки провести полную реконструкцию полей детско-юношеской футбольной академии. В ее рамках будут заменена оградительная сетка вокруг полей, тротуарная плитка, освещение и полностью, с нуля, постелен новый синтетический газон. Старые поля делались еще 12 лет назад, за это время их покрытие пришло в негодность. К тому же, время не стоит на месте, технологии развиваются. Если раньше здесь была постелена искусственная трава высотой 50 мм, то теперь на большом поле высота травы составит 60 мм.

Ее особенность в достаточно тонком волокне, которого пока ни один конкурент фирмы-производителя Desso пока не придумал. Уникальная толщина волокна позволяет избежать ожогов при падениях или, например, скольжении в подкатах. Поля сертифицированы ФИФА, производятся они во Франции, и в Восточной Европе таких пока нет. Когда начнут стелить новый газон? На прошлой неделе был подписан контракт с фирмой-производителем. Думаю, уже в первых числах июля поле будет доставлено в Харьков.

Полностью объект будет сдан в конце октября, но большое поле размером и пять мини-футбольных полей будут готовы к использованию уже ко Дню города. В процессе задействовано порядка 100 человек, работы ведутся каждый день, поэтому должны успеть. Выходными будут только большие религиозные праздники, такие как Троица, и День Независимости. Остальные дни – рабочие. Поэтому совсем скоро вы получите детско-юношескую академию в первозданном виде, только образца 2021 года.

Останется ли что-то старое? Разве что подпорные стены и щебень, потому что с ним ничего не происходит. А, ну еще осветительные мачты. Я имею в виду столбы, которые простояли десяток лет и еще простоят раза три по столько же. А вот само освещение будет новым. На всех полях появятся более современные лампы. В этом плане на большом поле будет улучшение порядка 20 процентов. Свет станет более приятным для глаз. На малых полях также будут энергосберегающие лампы, LED-освещение.

Размер полей станет чуть больше. Лишнюю тротуарную плитку уберем. По сути, зеленые поля будут разделены только сеткой. Размер большого поля – 109×70 м, среднего поля – 62×42 м, мини-футбольных полей – 42×22 м. Трава на остальных площадках? На среднем поле это 50 мм, на мини-футбольных – 42 мм. На таких синтетических газонах играют в Италии, Испании, Франции. Теперь, обновленные, они будут и в Харькове. На большом поле трибуна для зрителей тоже будет приведена в порядок. Болельщикам нужен комфорт, и совсем скоро они его получат».

ВИДЕО. Восстание Металлиста из пепла. Ярославский готовит инфраструктуру