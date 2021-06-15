Франция – Германия. Мбаппе против Мюллера. Стартовые составы команд

15 июня в 22:00 пройдет центральный матч первого тура Евро-2020

  • 15.06.2021 20:59
  • 2655 просмотров
  • 3 комментария
Франция – Германия. Мбаппе против Мюллера. Стартовые составы команд
© Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

15 июня в матче первого тура Евро-2020 сойдутся сборные Франции и Германии.

Поединок пройдет в Мюнхене и начнется в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал ТРК «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.

Франция – Германия. Стартовые составы команд

 

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 15.06.2021 22:06
    0
    Ну если Германия опять из группы не выйдет это фиаско. Но кто-то из этой пары таки не выйдет.
    Ссылка
    Mishak
    online
      Mishak, 15.06.2021 21:57
    0
    Ничья будет?
    Ссылка
    Sonnenaufgang
    online
      Sonnenaufgang, 15.06.2021 21:49
    0
    Мюллер опять в сборной - неожиданность номер 1. После многолетнего перерыва. Наверно Лёв наполучал столько критики по этому поводу, что решил больше не испытывать терпенее всей немецкой нации.
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 15.06.2021 22:06
    0
    Ну если Германия опять из группы не выйдет это фиаско. Но кто-то из этой пары таки не выйдет.
    Ссылка
    Mishak
    online
      Mishak, 15.06.2021 21:57
    0
    Ничья будет?
    Ссылка
    Sonnenaufgang
    online
      Sonnenaufgang, 15.06.2021 21:49
    0
    Мюллер опять в сборной - неожиданность номер 1. После многолетнего перерыва. Наверно Лёв наполучал столько критики по этому поводу, что решил больше не испытывать терпенее всей немецкой нации.
    Ссылка
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