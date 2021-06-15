Игорь ШУХОВЦЕВ: «Бущан был не безгрешен»

Известный в прошлом вратарь Игорь Шуховцев прокомментировал поражение команды Андрея Шевченко от Нидерландов (2:3) в матче группового раунда Евро-2020.

«Мне приходилось слышать высказывания некоторых экспертов, утверждавших, что Бущан был героем матча. На мой взгляд, это слишком громко сказано, тем более, что речь идет о проигранном поединке. Другое дело, что Георгий своей надежной игрой сохранял интригу, постепенно поверили в себя его партнеры по сборной и едва не спасли, казалось бы, проигранный по всем статьям поединок.

Какого я мнения о киевском динамовце? В последнее время он прибавил, у него отличная реакция, хладнокровен, здорово играет ногами, что очень важно для начала атак. Однако судьба вратаря - коварная штука. Можно потянуть «мертвый» мяч, ликвидировать прорыв соперника, но стоит допустить промах в далеко не голевом моменте и все идет насмарку.

Вот и вчера Бущан был не безгрешен. Вспомните, как Георгий отбил мяч прямо на Вейналдума и хозяева вышли вперед, а когда счет удалось сравнять, то именно из-за его несогласованности с Александром Караваевым, нидерландцы начали решающую атаку. Хотя в целом Бущан сыграл достойно, несмотря на то, что ему трижды пришлось капитулировать», - сказал Шуховцев.