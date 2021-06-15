Леонид СЛУЦКИЙ: «За Украину можно только порадоваться»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал матч Нидерланды – Украина (3:2) на Евро-2020. Несмотря на поражение, российский тренер отметил игру украинской команды.

«Нидерланды – Украина лучший матч Евро? В эмоциональном плане — безусловно. Голландцев хорошо знаю, тут все понятно. А у Украины действительно настолько интересное молодое поколение, что за нее можно только порадоваться. Эти люди очень удачно играли на юношеском и молодежном уровне, сейчас достойно выглядят и в национальной команде.

Ошибка Зинченко в третьем голе? Не могу сказать, что там Александр допустил промах. Ошибка — это если ты занял неправильную позицию или принял неверное решение. Допустим, когда отдаешь назад вратарю, сделал это неточно, и твоей команде забивают. А когда при стандарте ты проиграл единоборство человеку с несколько иной антропометрией — это другое.

Все прицепились к реакции Зинченко на этот гол, но она понятна — парень был недоволен, и реакция оказалась максимально эмоциональной. Ошибкой ведь можно назвать и то, что тренер поставил его в эту позицию, а ведь можно отправить туда более высокого футболиста. Нет, это нельзя назвать персональной оплошностью Зинченко.

Голкипер провел встречу очень неровно. Считаю, Бущан мог бы сыграть и удачнее. Даже если ты тащишь, но потом пропускаешь после важных ошибок — а они были важными, — действия вратаря нельзя оценивать положительно. Понятно, что для многих украинцев, в том числе, для него, это первый матч на таком уровне, поэтому ни с какими выводами точно не торопился бы», - сказал Слуцкий.

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