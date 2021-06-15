Шахтер подписал менеджера Ромы

Виталий Хливнюк возвращается в донецкий клуб

  • 15.06.2021 08:51
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Шахтер подписал менеджера Ромы
© ФК Шахтер. Виталий Хливнюк (слева)

Накануне «Шахтер» вышел из отпуска и провел свою первую тренировку под руководством итальянского наставника Роберто Де Дзерби.

Присутствовал на тренировке и экс-менеджер «Ромы» Виталий Хливнюк, который уже работал в донецком клубе при Паулу Фонсеке.

Как стало известно Sport.ua, Хливнюк возвращается в «Шахтер» на должность директора команды (team director), и уже приступил к выполнению своих обязанностей.

Самого Паулу Фонсеку, который и пригласил Хливнюка в «Рому», ныне активно сватают в «Тоттенхэм».

Также, по нашей информации, продолжит работу в «Шахтере» и многолетний ассистент Паулу Фонсеки и Луиша Каштру Максим Нагорский.

Напомним, в Украине «Шахтер» будет тренироваться до 22 июня, после чего вылетит в Австрию для проведения межсезонных сборов и ряда спаррингов.

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Источник — Sport.ua

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