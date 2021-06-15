ФОТО. Шахтер вышел из отпуска в экспериментальном составе

Роберто Де Дзерби провел первую тренировку

  • 15.06.2021 07:20
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  • 1 комментарий
ФОТО. Шахтер вышел из отпуска в экспериментальном составе
© ФК Шахтер Донецк. Роберто Де Дзерби

14 июня «Шахтер» вышел из отпуска и приступил к работе под началом нового тренерского штаба. В понедельник в первой половине дня часть игроков прошла обязательное медобследование. Аналогичная процедура во вторник ожидает вторую группу.
 
В распоряжении нового главного тренера «горняков» Роберто Де Дзерби сейчас 31 футболист. Новичок команды Педриньо также есть в составе.
 
Вратари: Алексей Шевченко, Евгений Гриценко, Тимур Пузанков, Денис Твардовский
Защитники: Додо, Ефим Конопля, Витао, Валерий Бондаренко, Давид Хочолава, Исмаили, Виктор Корниенко, Дмитрий Капинус, Марк Мампасси, Даниил Удод, Андрей Булеза
Полузащитники: Майкон, Маркос Антонио, Артем Бондаренко, Алан Патрик, Вячеслав Танковский, Тете, Олег Очеретько, Манор Соломон, Михаил Мудрик, Фернандо, Дентиньо, Педриньо, Денис Шостак, Артур Микитишин
Нападающие: Богдан Вьюнник, Даниил Сикан
 
С 16 июня «горняки» планируют тренироваться в двухразовом режиме, а уже 22 числа вылетят на сбор в Австрию, где помимо сессий проведут 4 контрольных матча.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(6 голосов)

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Комментарии
    Trollface
    online
      Trollface, 15.06.2021 07:43
    -1
    ДЕ ДЗЕРБИ, научи этих бездарей играть в футбол.
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