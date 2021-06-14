Стали известны соперники Шахтера на сборе в Австрии

С 22 июня по 10 июля «Шахтер» проведет первый межсезонный сбор в Австрии.
Уже известны четыре команды, с которыми «оранжево-черным» предстоит встретиться в контрольных матчах. Первым соперником станет «Санкт-Йоханн» из Тирольской региональной лиги. Затем команда Роберто Де Дзерби сыграет с польским «Ракувом», немецкими «Тюркгюджю» и «Шальке».
Расписание контрольных матчей
30 июня, 18:00. «Шахтер» – «Санкт-Йоханн» (Санкт-Иоганн-ин-Тироль, Австрия)
4 июля, 18:00. «Шахтер» – «Ракув» (Ченстохова, Польша)
5 июля, 18:00. «Шахтер» – «Тюркгюджю» (Мюнхен, Германия)
9 июля, 19:00. «Шахтер» – «Шальке» (Гельзенкирхен, Германия)
Время начала матчей указано по Киеву.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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