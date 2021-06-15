В среду, 16 июня, в рамках группового раунда Евро-2020 сразятся сборные Италии и Швейцарии



Матч пройдет в Риме на стадионе «Олимпико» и начнется в 22:00 по киевскому времени.



Италия – Швейцария. Прогноз и анонс на матч Евро-2020



В прямом эфире поединок Италия – Швейцария покажет телеканал «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и Megogo.



Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Италия – Швейцария.