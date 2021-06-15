Вратарь Швеции: «Я далеко не единственный, кто принес эту ничью»

Голкипер сборной Швеции Робин Ульсен прокомментировал ничью с национальной командой Испании (0:0) в матче группового раунда Евро-2020.
«Я далеко не единственный, кто принес эту ничью. Это была настоящая командная работа. Конечно, это был не лучший наш матч, не самая заслуженная ничья, но как мы бились! Я горжусь тем, как отпахали мои товарищи по команде», - сказал Ульсен.
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Источник — SVT
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