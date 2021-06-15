Дани ОЛЬМО: «Мы заслуживали гораздо большего»

Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо прокомментировал ничью с национальной командой Швеции (0:0) в матче группового раунда Евро-2020.

«Мы заслуживали гораздо большего. Тем не менее мы должны продолжать работать. Нам надо играть в том же духе и понять что без забитых голов нельзя выиграть матч, как бы ты хорошо ни играл. Надеюсь, болельщики поддержат нас», - сказал Ольмо.

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