ПЕДРИ: «Уверен, что голы к нам еще придут»

18-летний полузащитник сборной Испании Педри прокомментировал ничью с национальной командой Швеции (0:0) в матче группового раунда Евро-2020.
«Мы создали столько много моментов, что я уверен, что голы к нам еще придут. Мы пересмотрим и проанализируем игру, чтобы понять, почему мы не забили. Но надо признать, каждый может ошибаться. Мората заслуживает поддержки, он хорошо работает на команду. Призываю не драматизировать и болеть за нас», - сказал Педри.
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Источник — УЕФА
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