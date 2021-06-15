ПЕДРИ: «Уверен, что голы к нам еще придут»

Хавбек сборной Испании – о нулевой ничьей со Швецией

  • 15.06.2021 03:19
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ПЕДРИ: «Уверен, что голы к нам еще придут»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Педри

18-летний полузащитник сборной Испании Педри прокомментировал ничью с национальной командой Швеции (0:0) в матче группового раунда Евро-2020.

«Мы создали столько много моментов, что я уверен, что голы к нам еще придут. Мы пересмотрим и проанализируем игру, чтобы понять, почему мы не забили. Но надо признать, каждый может ошибаться. Мората заслуживает поддержки, он хорошо работает на команду. Призываю не драматизировать и болеть за нас», - сказал Педри.

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Источник — УЕФА

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