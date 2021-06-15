Эмерик ЛЯПОРТ: «Если продолжим играть так же, то выиграем 9 из 10 матчей»

Защитник сборной Испании Эмерик Ляпорт прокомментировал ничью с национальной командой Швеции (0:0) в матче группового раунда Евро-2020.
«Это, конечно, неприятно. Сегодня мы четко следовали плану на игру. Мы доминировали в матче, и сейчас немного расстроены, что не взяли три очка. Если мы продолжим играть так же, то выиграем девять из десяти матчей. Эта игра должна послужить уроком. У нас отличные нападающие, и я уверен, что в следующий раз мы сыграем лучше», - сказал Ляпорт.
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Источник — УЕФА
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