Янне АНДЕРССОН: «В целом результатом я не разочарован»

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон прокомментировал ничью с национальной командой Испании (0:0) в матче группового раунда Евро-2020.

«Мы создали какие-то моменты, как и они, так что в целом результатом я не разочарован. Если мы хотим набирать очки в матче с такой командой, то по-другому играть нельзя. Ребята выложились по максимуму, стремясь воплотить в жизнь наш план на игру.

Вы очень наивны, если думаете, что можно приехать в Испанию, где на улице +32 °С, и так просто обыграть такую мастеровитую команду», - сказал Андерссон.

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