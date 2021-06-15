ЛЬОРЕНТЕ: «Бывают такие матчи, когда мяч просто не хочет идти в ворота»

Полузащитник сборной Испании Маркос Льоренте прокомментировал ничью с национальной командой Швеции (0:0) в матче группового раунда Евро-2020.
«Странное чувство. Мы создали много моментов, но просто разбазарили их. По факту у нас была куча шансов забить, но бывают такие матчи, когда мяч просто не хочет идти в ворота», - сказал Льоренте.
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Источник — УЕФА
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