ЛЬОРЕНТЕ: «Бывают такие матчи, когда мяч просто не хочет идти в ворота»

Полузащитник сборной Испании Маркос Льоренте прокомментировал ничью с национальной командой Швеции (0:0) в матче группового раунда Евро-2020.

«Странное чувство. Мы создали много моментов, но просто разбазарили их. По факту у нас была куча шансов забить, но бывают такие матчи, когда мяч просто не хочет идти в ворота», - сказал Льоренте.

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