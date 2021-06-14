Испания – Швеция. Мората на острие атаки. Стартовые составы команд

Матч первого тура Евро-2020 пройдет 14 июня в 22:00

  • 14.06.2021 21:05
  • 1459 просмотров
  • 4 комментария
Испания – Швеция. Мората на острие атаки. Стартовые составы команд
© Getty Images/Global Images Ukraine

14 июня в матче первого тура Евро-2020 сойдутся сборные Испании и Швеции.

Поединок пройдет в Севилье и начнется в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал ТРК «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.

Испания – Швеция. Стартовые составы

Испания: Унаи Симон, Альба, Ляпорт, Пау Торрес, Льоренте, Родри, Педри, Коке, Ольмо, Ферран Торрес, Мората.

Швеция: Ольсен, Люстиг, Линделеф, Даниэльсон, Аугстинссон, Ларссон, Ольссон, Экдаль, Форсберг, Берг, Исак.

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Источник — УЕФА

(5 голосов)

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Комментарии
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 14.06.2021 21:24
    +1
    у шведов наверное в каждом поколении сборной будет по Ларссону )))
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 14.06.2021 21:21
    0
    Испания стремная какая-то, думаю ставить нужно на шведов. Исак дубль
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 14.06.2021 21:20
    -3
    Женя Матийчук, 14.06.2021 21:13
    сегодня шведы забьют дважды, а вот победят ли...
    В Севилье?
    Слава ТК Украина за трансляцию!
    Скоро увидим.
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 14.06.2021 21:13
    +2
    сегодня шведы забьют дважды, а вот победят ли...
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 14.06.2021 21:13
    +2
    сегодня шведы забьют дважды, а вот победят ли...
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 14.06.2021 21:24
    +1
    у шведов наверное в каждом поколении сборной будет по Ларссону )))
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 14.06.2021 21:21
    0
    Испания стремная какая-то, думаю ставить нужно на шведов. Исак дубль
    Ссылка
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