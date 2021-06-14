Испания – Швеция. Мората на острие атаки. Стартовые составы команд

14 июня в матче первого тура Евро-2020 сойдутся сборные Испании и Швеции.
Поединок пройдет в Севилье и начнется в 22:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок покажет телеканал ТРК «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Испания – Швеция. Стартовые составы
Испания: Унаи Симон, Альба, Ляпорт, Пау Торрес, Льоренте, Родри, Педри, Коке, Ольмо, Ферран Торрес, Мората.
Швеция: Ольсен, Люстиг, Линделеф, Даниэльсон, Аугстинссон, Ларссон, Ольссон, Экдаль, Форсберг, Берг, Исак.
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Источник — УЕФА
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