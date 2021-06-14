Игорь ЦЫГАНЫК: «Конфликта между Ярмоленко и Марлосом не было»

Известный украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык прокомментировал слухи о конфликте между Андреем Ярмоленко и Марлосом после матча с Нидерландами в рамках Евро-2020 (2:3).



«Не было никакого конфликта, не слышал такой информации. Я пообщался со многими людьми, которые вчера присутствовали в раздевалке. Никакого конфликта не было. Ярмоленко на правах капитана подбодрил некоторых футболистов, кому то что-то подсказывал. И это правильно, потому что он самый опытный футболист, самый авторитетный. Конечно, он имеет право что-то высказать. Игроки поблагодарили друг друга за игру и со сдержанным оптимизмом пошли дальше», – сказал журналист в авторской программе.

Ранее Цыганык сообщал, что Зубков пропустит матч с Северной Македонией.