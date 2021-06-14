Игорь ЦЫГАНЫК: «Конфликта между Ярмоленко и Марлосом не было»

Артем Франков утверждал обратное, и кому верить?

  • 14.06.2021 19:14
  • 4635 просмотров
  • 11 комментариев
Игорь ЦЫГАНЫК: «Конфликта между Ярмоленко и Марлосом не было»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык прокомментировал слухи о конфликте между Андреем Ярмоленко и Марлосом после матча с Нидерландами в рамках Евро-2020 (2:3).
 
«Не было никакого конфликта, не слышал такой информации. Я пообщался со многими людьми, которые вчера присутствовали в раздевалке. Никакого конфликта не было. Ярмоленко на правах капитана подбодрил некоторых футболистов, кому то что-то подсказывал. И это правильно, потому что он самый опытный футболист, самый авторитетный. Конечно, он имеет право что-то высказать. Игроки поблагодарили друг друга за игру и со сдержанным оптимизмом пошли дальше», – сказал журналист в авторской программе.

Ранее Цыганык сообщал, что Зубков пропустит матч с Северной Македонией.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Циганик LIVE

(17 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 14.06.2021 19:48
    0
    andre_lui, 14.06.2021 19:44
    Франков трояно-македонский конь! Даже если и было, зачем выносить!
    просто бразильский дон Карлеоне через Марлоса держит Франкова на крючке и заставляет писать всякую xyйню..
    Ссылка
    solart1964
    online
      solart1964, 14.06.2021 19:46
    +2
    andre_lui, 14.06.2021 19:44
    Франков трояно-македонский конь! Даже если и было, зачем выносить!
    Нашим журналюгам пофик и на игроков, и на сборную. Главное самим на высоте быть. А то, что такие сплетни могут моральный настрой сбить - разве им это интересно?
    Ссылка
    solart1964
    online
      solart1964, 14.06.2021 19:45
    0
    GloryUkraine, 14.06.2021 19:32
    #конфліктунебуло
    Якби не було, то ніхто би про це нічого і не знав, а поскільки вже лише лінивий про конфлікт не згадав, то зрозуміло, що було.
    Ну допустим, Ярмола разговаривал с Марлосом послде игры и сказал ему, как было бы лучше сыграть, Франкова в раздевалке не было и он выдал так, как ему удобнее. Что зи информация если она не конфликтная? На такую никто не клюнет, а так можно сой рейтинг поднять и пропиариться. Типа вот у меня какие есть источники информации!)
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 14.06.2021 19:44
    +5
    Франков трояно-македонский конь! Даже если и было, зачем выносить!
    Ссылка
    Elblanko
    online
      Elblanko, 14.06.2021 19:36
    0
    Elblanko, 14.06.2021 19:34
    Я бачив тільки як ярмо зміні піхві ще на полі.
    Пздц, піхав.
    Ссылка
    Elblanko
    online
      Elblanko, 14.06.2021 19:35
    0
    Elblanko, 14.06.2021 19:34
    Я бачив тільки як ярмо зміні піхві ще на полі.
    Пардон, зіні.
    Ссылка
    Elblanko
    online
      Elblanko, 14.06.2021 19:34
    -2
    Я бачив тільки як ярмо зміні піхві ще на полі.
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 14.06.2021 19:32
    0
    #конфліктунебуло
    Якби не було, то ніхто би про це нічого і не знав, а поскільки вже лише лінивий про конфлікт не згадав, то зрозуміло, що було.
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 14.06.2021 19:27
    0
    Началась заочная дуэль журналюг на тему чьи инсайдеры больше врут.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 14.06.2021 19:26
    -3
    Известный украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык
    ——————————————
    Ссылка
    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 14.06.2021 19:20
    0
    Не было конфликта. Дал "вставные" и все
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 14.06.2021 19:44
    +5
    Франков трояно-македонский конь! Даже если и было, зачем выносить!
    Ссылка
    solart1964
    online
      solart1964, 14.06.2021 19:46
    +2
    andre_lui, 14.06.2021 19:44
    Франков трояно-македонский конь! Даже если и было, зачем выносить!
    Нашим журналюгам пофик и на игроков, и на сборную. Главное самим на высоте быть. А то, что такие сплетни могут моральный настрой сбить - разве им это интересно?
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 14.06.2021 19:48
    0
    andre_lui, 14.06.2021 19:44
    Франков трояно-македонский конь! Даже если и было, зачем выносить!
    просто бразильский дон Карлеоне через Марлоса держит Франкова на крючке и заставляет писать всякую xyйню..
    Ссылка
    solart1964
    online
      solart1964, 14.06.2021 19:45
    0
    GloryUkraine, 14.06.2021 19:32
    #конфліктунебуло
    Якби не було, то ніхто би про це нічого і не знав, а поскільки вже лише лінивий про конфлікт не згадав, то зрозуміло, що було.
    Ну допустим, Ярмола разговаривал с Марлосом послде игры и сказал ему, как было бы лучше сыграть, Франкова в раздевалке не было и он выдал так, как ему удобнее. Что зи информация если она не конфликтная? На такую никто не клюнет, а так можно сой рейтинг поднять и пропиариться. Типа вот у меня какие есть источники информации!)
    Ссылка
    Elblanko
    online
      Elblanko, 14.06.2021 19:36
    0
    Elblanko, 14.06.2021 19:34
    Я бачив тільки як ярмо зміні піхві ще на полі.
    Пздц, піхав.
    Ссылка
    Elblanko
    online
      Elblanko, 14.06.2021 19:35
    0
    Elblanko, 14.06.2021 19:34
    Я бачив тільки як ярмо зміні піхві ще на полі.
    Пардон, зіні.
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 14.06.2021 19:32
    0
    #конфліктунебуло
    Якби не було, то ніхто би про це нічого і не знав, а поскільки вже лише лінивий про конфлікт не згадав, то зрозуміло, що було.
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 14.06.2021 19:27
    0
    Началась заочная дуэль журналюг на тему чьи инсайдеры больше врут.
    Ссылка
    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 14.06.2021 19:20
    0
    Не было конфликта. Дал "вставные" и все
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности