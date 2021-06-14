Дмитрий СЕЛЮК: «Украина выйдет из группы, уверен на 100 процентов»

Известный агент высказался о матче украинцев с Нидерландами

  • 14.06.2021 16:50
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Дмитрий СЕЛЮК: «Украина выйдет из группы, уверен на 100 процентов»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал поражение сборной Украины от Нидерландов (2:3) в матче группового этапа Евро-2020.

«Я еще до начала чемпионата говорил, что у сборной Украины шансов выйти из группы больше, чем у России. И теперь, даже после поражения, уверен на 100 процентов, что выйдут. Против Нидерландов сборная Украины смотрелась очень достойно, уж точно не как мальчики для битья. Жаль, в очередной раз напортачил Зинченко. В последней официальной игре за клуб в финале Лиги чемпионов он похоронил «Манчестер Сити», а в первом матче чемпионата Европы из-за его ошибки проиграла уже сборная Украины. Но, конечно, гораздо проще играть в команде Гвардиолы с большими футболистами, которые всегда могут подстраховать, чем в команде, где уже на тебя надеются, которую ты должен вести. 

Думаю, Шевченко ошибся, выпустив Марлоса вместо травмированного Зубкова в самом начале матча. Во втором тайме сделал обратную замену и выпустил Шапаренко. Почему не сразу? Молодой, мотивированный, бежит. А Марлос, понятно, натурализованный бразилец, опытный, но уже ветеран. Наверняка по этой же причине — возраст — не вызывают Ракицкого из «Зенита». В сборной Украины прекрасная молодежь, пару лет выиграли молодежный чемпионат мира, есть из кого выбирать. На месте Ракицкого играет Миколенко, ему 21 год, в центре защиты Шевченко не побоялся поставить Забарного, ему вообще восемнадцать!», — сказал Селюк.

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Источник — Sportbox

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