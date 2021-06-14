Артем ФРАНКОВ: «На два хороших мяча Украины голландцы забили три дурака»

Главный редактор журнала «Футбол» прокомментировал матч Евро-2020

  • 14.06.2021 16:24
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Артем ФРАНКОВ: «На два хороших мяча Украины голландцы забили три дурака»
© Telegram. Артем Франков

Известный журналист Артем Франков высказался о матче сборной Украины против Нидерландов (2:3).

«Ну а что я вам умного могу сказать по горячим следам этого суперпоединка? Безусловно, он пока лучший на Евро, но это слабоватое утешение — куда полезнее помнить, что впереди два матча, который мы при такой игре, как в середине второго тайма, обязаны выигрывать.

Но мы и тут обязаны были брать хотя бы ничью — ведь «оранжевый» соперник не показал ровным счетом ничего выдающегося, сверхъестественного или запредельного! На два хороших гола Украины (гиперкрученый удар Ярмоленко — отдельная песня) голландцы, простите уж мне эту грубость, забили три дурака, которые мы привезли сами себе! Всю игру Франк Де Бур и его контора сделали на наших не особо-то и вынужденных ляпах! О чем это говорит? Не выдержали давления, сломались психологически, задрожали коленки.

А вот когда при 0:2 показалось, что уже все, и многие тупо повыключали телевизоры или перевели товарищеские просмотры в режим «пьянка дикая без меры, без закона», сборная Украины словно сбросила с себя невидимый груз и понеслась вперед на волнах атаки, мастерства и вдохновения. Невероятной красоты гол Андрея Ярмоленко, пока и, возможно, вообще лучший на Евро, открыл этот камбэк, и когда Роман Яремчук головой вбил второй мяч, у меня встала перед глазами картинка с Евро 17-летней давности: Нидерланды — Чехия в группе, отыгрыш и вырванная великолепными чехами победа 3:2, командой, которая лишь по дикому недоразумению и еллинской борзости не выиграла тот португальский чемпионат... А мы? А мы опять почувствовали ответственность и задрожали. Голландцы, едва переставляя ноги (в штанах-то ой не пусто было после такой перемены!), пошагали вперед и внешне без особых усилий, опять же на индивидуальном мастерстве, точнее, в превосходстве по оному в одной точке, забили победный третий.

Я не хочу называть фамилии тех, кто персонально подвел в те или иные моменты. Кстати, этот список будет весьма широк — потому, что есть, есть претензии и к полузащите, и к атаке, не к одной обороне. Ошибались все, и многие — слишком часто, а еще кое-кто откровенно затерялся на поле. Зубкова с его невероятной боевитостью, конечно, жалко, и не хватило его, но опять же — без конкретики! Ничего не потеряно, и искать козлов отпущения или хотя бы просто виноватых рано — держите в уме матчи с Македонией и Австрией. Они обе по силам нашей команде, тем более самый сильный соперник уже позади, только пожалуйста — не мешайте ей готовиться и играть!!!

Memento! И помните об отборе на ЧМ-2022 — не в том плане, что он еще предстоит, а в том, что там мы тоже предельно бодро начали, даже еще лучше... Лучший матч на Евро, вне какой бы то ни было конкуренции. Два наших гола — спустя девять лет после дубля Шевы шведам. Охрененный камбэчище, увы и ах, не доведенный до ума. Держитесь, хлопцы. Все вы можете и все у вас/у нас будет хорошо», — написал Франков.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

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Комментарии
    sancho_v
    online
      sancho_v, 14.06.2021 16:56
    0
    идиот
    Ссылка
    sancho_v
    online
      sancho_v, 14.06.2021 16:56
    0
    идиот
    Ссылка
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