Где смотреть онлайн матч Евро-2020 Франция – Германия

Во вторник, 14 июня, в рамках группового раунда Евро-2020 сразятся сборные Франции и Германии.
Матч пройдет в Мюнхене на «Арена Мюнхен» и начнется в 22:00 по киевскому времени.
Франция – Германия. Прогноз и анонс на матч Евро-2020
В прямом эфире поединок Франция – Германия покажет телеканал «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и Megogo.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Франция – Германия.
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Источник — Sport.ua
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