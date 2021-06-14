Где смотреть онлайн матч Евро-2020 Франция – Германия

Во вторник, 14 июня, в рамках группового раунда Евро-2020 сразятся сборные Франции и Германии.



Матч пройдет в Мюнхене на «Арена Мюнхен» и начнется в 22:00 по киевскому времени.



Франция – Германия. Прогноз и анонс на матч Евро-2020



В прямом эфире поединок Франция – Германия покажет телеканал «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и Megogo.



Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Франция – Германия.