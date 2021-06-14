Шотландия – Чехия. Мактоминей и Соучек в основе. Стартовые составы

14 июня состоится матч первого тура группового этапа чемпионата Европы, в котором Шотландия сыграет с Чехией.
Встреча пройдет на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Начало встречи в 16:00 по Киеву.
Стартовые составы:
Шотландия: Маршалл, О'Доннелл, Робертсон, Мактоминей, Хенли, Макгинн, Дайкс, Кристи, Л. Купер, Армстронг, Д. Хендри.
Чехия: Вацлик, Челустка, Цоуфал, Калас, Дарида, Шик, Масопуст, Крал, Янкто, Соучек, Боржил.
Шотландия - Чехия. Прогноз и анонс на матч Евро-2020
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Шотландия - Чехия.
Источник — Sport.ua
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