Шотландия – Чехия. Мактоминей и Соучек в основе. Стартовые составы

Поединок Евро-2020 пройдет в Глазго и начнется 14 июня в 16:00

  • 14.06.2021 15:02
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Шотландия – Чехия. Мактоминей и Соучек в основе. Стартовые составы
© Getty Images/Global Images Ukraine

14 июня состоится матч первого тура группового этапа чемпионата Европы, в котором Шотландия сыграет с Чехией.

Встреча пройдет на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Начало встречи в 16:00 по Киеву.

Стартовые составы:

Шотландия: Маршалл, О'Доннелл, Робертсон, Мактоминей, Хенли, Макгинн, Дайкс, Кристи, Л. Купер, Армстронг, Д. Хендри.

Чехия: Вацлик, Челустка, Цоуфал, Калас, Дарида, Шик, Масопуст, Крал, Янкто, Соучек, Боржил.

Шотландия - Чехия. Прогноз и анонс на матч Евро-2020

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Шотландия - Чехия.

 

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Источник — Sport.ua

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