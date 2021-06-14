Виктор ЛЕОНЕНКО: «Хорваты ловили Стерлинга всей командой»

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал победу сборной Англии над Хорватией (1:0) на Евро-2020.
«Они с первых минут играли на ничью и она практически удалась, просто не успели. Ловили-ловили всей командой, хотели обезвредить Стерлинга», — отметил Леоненко.
Единственный гол забил игрок сборной Англии Рахим Стерлинг на 57-й минуте встречи.
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Источник — Футбол 1/2/3
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